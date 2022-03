Animali Fantastici 3, Warner Bros pubblica il trailer del terzo capitolo della saga di J.K Rowling Il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, intitolato I Segreti di Silente, uscirà al cinema il 13 aprile. Nell’attesa, la Warner Bros ha pubblicato il trailer. Riusciranno Newt Sacamander e la sua squadra a sconfiggere l’oscuro mago Grindelwald?

A cura di Elisabetta Murina

Il mondo magico nato dalla penna di J.K Rowling è pronto a tornare. Il terzo capitolo della saga di Animali Fantastici, intitolato I Segreti di Silente, uscirà nelle sale italiane il 13 aprile, a quattro anni di distanza dall'ultima volta. In attesa della fatidica data, la Warner Bros ha rilasciato il trailer ufficiale del film.

La trama di Animali Fantastici 3

"Il ricordo è tutto, senza siamo ciechi", così Albus Silente apre il trailer del terzo capitolo di Animali Fantastici. Piegato sul suo pensatoio, in una scena che pare a tutti gli effetti tratta da uno dei capitoli della saga di Harry Potter, il suo personaggio introduce quello che verrà raccontato. Il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è tornato e vuole prendere il controllo del mondo magico. E visto che non sembra intenzionato a fermarsi davanti a niente, Silente chiede l'aiuto di Newt Scamander, a cui affida il compito di guidare una squadra di maghi e streghe per affrontarlo. Uno scontro che diventerà sempre più intenso e in cui la posta in gioco è decisamente alta. Riuscirà il bene a trionfare sul male?

Il cast di Animali Fantastici 3

Per questo terzo capitolo, la Warner Bros ha deciso di confermare la maggior parte del cast degli altri due film, Animali Fantastici e dove trovarli (2016) e Animali Fantastici e I Crimini di Grindelwald. Il protagonista, nonché a capo della squadra incaricata di sconfiggere Grindelwald, è interpretato ancora una volta dal premio Oscar Eddie Redmayne. Con lui anche il due volte candidato all'Oscar Jude Law, nei panni di Albus Silente, e Mads Mikkelsen che interpreta il mago oscuro Grindelwald. La musica è del nove volte candidato all'Oscar James Newton Howard e la regia è curata da David Yates.