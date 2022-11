Film Joyland vietato in Pakistan, l’attrice transgender Alina Khan: “Sono triste, non è contro Islam” In Pakistan, il governo vieta il film Joyland che racconta la storia d’amore tra un uomo e una ballerina transgender. La trama sarebbe stata ritenuta offensiva per l’Islam. Interviene l’attrice protagonista Alina Khan.

A cura di Daniela Seclì

Il film Joyland racconta l'amore tra un giovane uomo e Biba, una ballerina transgender. Per vivere questa relazione, il protagonista deve lottare contro il patriarcato che permea la sua famiglia. La pellicola è stata vietata in Pakistan. Il governo ha preso questa decisione dopo le proteste di coloro che ritenevano che la trama offendesse l'Islam. In queste ore, è intervenuta Alina Khan, l'attrice che interpreta Biba.

Le proteste in Pakistan: "Ripugnante, si rende glamour l'essere transgender"

L'attrice transgender che interpreta Biba, Alina Khan, ha espresso il proprio dispiacere per quanto sta avvenendo in Pakistan. The Guardian ha raccolto le sue dichiarazioni: "Sono molto triste. Non c'è niente contro l'Islam e non capisco come questa religione possa essere danneggiata da un semplice film. Anche la comunità trans pachistana è turbata". Venerdì 11 novembre era prevista l'uscita del film Joyland in Pakistan, ma è arrivato lo stop del Governo, dopo che i seguaci dell'Islam hanno protestato contro la pellicola e hanno definito la trama "ripugnante". Anche il senatore Mushtaq Ahmad Khan si è scagliato contro Joyland: "Lo condanno e ricorrerò a tutti i mezzi legali disponibili per fermare l'uscita di Joyland. Rendere glamour i transgender e le loro relazioni amorose in Pakistan, è un attacco diretto alla nostra fede".

La replica di Alina Khan che racconta la sua storia

Alina Khan ha difeso il personaggio di Biba: "È tosta, determinata, indipendente, schietta, tutto ciò che non sono io. Ho amato questo ruolo. Sono stata felice di non interpretare un personaggio oppresso, che è la condizione di vita delle persone transgender in Pakistan". Quindi ha raccontato la sua storia, spiegando che all'inizio la sua famiglia non l'accettava:

Leggi anche Il Colibrì in anteprima al Toronto Film Festival, a settembre uno dei film più attesi della stagione