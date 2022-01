È morto Gaspard Ulliel, fatale l’incidente in sci per l’attore francese: aveva solo 37 anni Una tragedia sconvolge il cinema francese e internazionale: Gaspard Ulliel aveva solo 37 anni. “Moon Knight”, la serie Marvel, sarà la sua prima opera postuma.

Gaspard Ulliel non ce l'ha fatta. Il noto attore francese è morto in seguito all'incidente avvenuto durante una sessione di sci sulle piste di Rosières, località montana nel sud-est della Francia. Una tragedia che sconvolge il mondo del cinema francese e internazionale: Gaspard Ulliel aveva solo 37 anni. La notizia è stata confermata e annunciata dalla sua famiglia attraverso un comunicato alla Agence France-Presse.

L'incidente e i soccorsi in elicottero

L'incidente era avvenuto nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio, poco prima delle 16. Immediati i soccorsi dopo l'incidente: l'attore era stato trasportato in elicottero presso l'ospedale universitario di Grenoble dopo lo scontro con un altro sciatore. Stando alle testimonianze e allo stesso rapporto della gendarmeria, le condizioni dell'attore sono subito risultate molto serie.

La carriera: da Hannibal Lecter a Moon Knight, prima opera postuma

C'è anche Gaspard Ulliel in Moon Knight, la nuova serie Marvel di cui sempre nella giornata di ieri è stato pubblicato il trailer, in un ruolo di antagonista: Midnight Man. Sarà pertanto la prima opera postuma dell'attore francese a essere pubblicata (marzo 2022 su Disney+). Gaspard Ulliel nasce da famiglia di stilisti, esordisce al cinema nel 1999 in "Alias". Nel 2005 vince il César per la migliore giovane promessa maschile con il film di Jean-Pierre Jeunet "Una lunga domenica di passioni". Conquista il pubblico internazionale impersonando il giovane cannibale Hannibal Lecter nel film "Hannibal Lecter – Le origini del male", uscito in tutto il mondo il 9 febbraio 2007.

Un giovane Gaspard Ulliel in "Hannibal Lecter – Le origini del male"

Nel 2014 è stato il celebre stilista Yves Saint Laurent nel film Saint Laurent, grazie al quale viene nuovamente nominato ai César come migliore attore protagonista. César che vince ancora nel 2016 per "È solo la fine del mondo" di Xavier Dolan.

La vita privata

Gaspard Ulliel ha avuto una relazione con Cécile Cassel dal 2005 al 2007, una con Charlotte Casiraghi nel 2007, e una terza con la modella Jordan Crasselle dal 2008 al 2013. Dal 2013 l'attore era legato alla modella Gaëlle Pietri, dalla quale ha avuto un figlio, Orso, nel 2016. Il piccolo ha da poco compiuto sei anni. Proprio pochi giorni, dall'account Instagram di Gaëlle Pietri, in un video si vede il piccolo impegnato in una discesa su una pista sciistica.