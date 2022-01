La morte di Gaspard Ulliel ha sconvolto il mondo dello spettacolo: “La vita è così fragile”

La morte dell'attore Gaspard Ulliel ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Aveva solo 37 anni, ma era già considerato una stella del cinema francese. Il protagonista del film Hannibal Lecter – Le origini del male e del biopic su Yves Saint Laurent, è deceduto a seguito di un incidente mentre sciava. Nonostante i tempestivi soccorsi, l'attore non ce l'ha fatta. Sono tanti i volti noti che, in queste ore, gli stanno rivolgendo un ultimo saluto.

Il regista Xavier Dolan, che lo ha diretto nel film È solo la fine del mondo, non ha nascosto il suo turbamento:

"Non sembra vero, è insensato e doloroso anche solo pensare di scrivere queste parole. Il tuo sorriso discreto, il tuo sguardo attento. La tua cicatrice. Il tuo talento. La tua capacità di ascoltare. I tuoi mormorii e la tua gentilezza. Ogni tratto della tua persona era caratterizzato da una frizzante dolcezza. Il tuo essere ha trasformato la mia vita, un essere che ho amato profondamente e che amerò per sempre. Non posso aggiungere altro. Sono esausto, stordito dalla tua morte".