Moon Knight, ecco il trailer della nuova serie Marvel Moon Knight, la nuova serie originale Marvel Studios con Oscar Isaac e Ethan Hawke è prevista in uscita il 30 marzo 2022 in esclusiva su Disney+. Ecco il trailer.

Il caos è arrivato. O meglio, sta arrivando: Moon Knight, la nuova serie originale Marvel Studios è prevista in uscita il 30 marzo 2022 in esclusiva su Disney+. Il nuovo trailer della serie con Oscar Isaac e Ethan Hawke promette emozioni a ripetizione. Disney ha diffuso anche un nuovo poster della serie originale live-action che debutterà dal 30 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming proprietaria.

La trama di Moon Knight

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Oscar Isaac è Moon Knight

Il cast di Moon Knight

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

La genesi di Moon Knight

Moon Knight è, tra i personaggi minori della Marvel, certamente uno dei più interessanti. Creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) è apparso per la prima volta sulle pagine di Werewolf by Night n. 32 nell'agosto 1975. È stato inserito dal sito IGN all'89esimo posto nella classifica dei 100 migliori eroi della storia dei fumetti. In Italia era stato inizialmente presentato con il nome di Lunar. Tra i poteri di Moon Knight il fattore rigenerante quando c'è la luna, riuscendo a guarire da ferite anche mortali. È immune a molti veleni, droghe e tossine. Quando si trova nell'oscurità, è in grado di diventare invisibile. In base alle fasi lunari riesce a sviluppare una forza sempre maggiore che raggiunge il culmine durante le fasi di luna piena.