Day Shift: Jamie Foxx ammazzavampiri con Snoop Dogg in un horror che sembra GTA San Andreas Disponibile su Netflix la nuova horror comedy con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg: Day Shift – A caccia di vampiri mischia tutto, videogiochi compresi.

È disponibile dal 12 agosto ed è già il film più visto su Netflix. Parliamo di Day Shift – A caccia di vampiri, gradevole horror comedy con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg. Tantissima azione garantita dalla regia di J.J. Perry, storico stuntman e tra i fautori del successo di John Wick (per dirne uno, ma la carriera e la lista di lavori è lunghissima: da Mortal Kombat a Django Unchained) e da una trama leggerissima che mescola tutto: il buddy movie (americani padroni assoluti in questo) e lo splatter, l'action e la commedia. Il risultato, anche con l'aiuto di una San Fernando Valley piena di sole, è uno shaker di emozioni e di riferimenti, al punto che sembra tutto portato alla velocità e ai colori di un episodio aggiuntivo di GTA: San Andreas. Nel cast Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg.

Tantissimi i riferimenti a film del passato che hanno governato il genere, tra tutti non poteva mancare la citazione al cult dei cult: "Dal tramonto all'alba" di Robert Rodriguez. Ricorda molto anche il recente e streamatissimo Army of the Dead, e infatti gli sceneggiatori sono proprio gli stessi: Tyler Tice e Shay Hatten. La trama è lineare: Jamie Foxx è un cacciatore di taglie allergico alle regole, Dave Franco è un rappresentante sindacale che si occupa del rispetto delle regole in un ambiente che ha normato questo tipo di lavoro. Forse proprio questa intesa tra i due è un po' equivoca. C'è differenza tra i due modi di stare in scena e il carisma e la presenza di Jamie Foxx viaggia a velocità doppia rispetto a Dave Franco, meno convincente nel ruolo della spalla. Gradevole il ruolo di Snoop Dogg che nell'economia del film ricorda un po' quello che Joe Pesci rappresentava nel franchise di Arma Letale. Se non vi aspettate nulla di diverso da quello che un film di genere – e di questo genere – è in grado di darvi, allora sarà un match perfetto per voi.