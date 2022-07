Morta l’attrice Mary Alice, aveva recitato in Matrix Revolution e Malcolm X Si è spenta a 85 anni l’attrice che ha trascorso una vita tra palcoscenico e set. Nel corso della carriera ha vinto un Emmy e un Tony Award.

A cura di Andrea Parrella

È morta Mary Alice, notevole attrice di cinema, Tv e teatro, nota al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli in Matrix Revolution e Malcolm X, vincitrice in carriera di un Emmy Award e un Tony Award. Mary Alice Smith, questo il suo nome all'anagrafe, aveva 85 anni e si è spenta a New York lo scorso mercoledì. La notizia è stata confermata dal Dipartimento di Polizia locale a Deadline.

Nata il 3 dicembre 1941 a Indianola, nel Mississippi, Alice è stata anche un simbolo per la popolazione afroamericana. A renderla iconica sono stati anche alcuni ruoli televisivi, tra cui quello di Lettie Bostic nella sitcom “Tutti al college” (spin-off de “I Robinson”). Da ricordare anche le sue performance nella serie “Cosby” e “Io volerò via”, per la quale è stata appunto premiata con un Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

La carriera al cinema

Sul grande schermo le sue performance più di rilievo sono state quelle in “Matrix Revolutions”, in cui ha interpretato il ruolo dell’Oracolo al posto della defunta Gloria Foster, nonché il sopracitato“Malcolm X”, “Il falò delle vanità" e “Un mondo perfetto”. Buona parte del suo lavoro artistico è legato, tuttavia, al teatro e in effetti il palcoscenico le ha dato diversi premi e riconoscimenti. Ad esempio nel 1987, quando ha vinto un Tony Award per il titolo di miglior attrice non protagonista perl’opera teatrale “Fences”. Successivamente, nel 1995, la partecipazione in “Having Our Say” le è valsa una candidatura come miglior attrice protagonista.

L'addio alle scene nel 2005

A coronare definitivamente la sua carriera, Mari Alice è stata inserita nell’American Theatre Hall of Fame nel 2000, mentre cinque anni dopo, precisamente nel 2005, dopo una brillante carriera, aveva deciso di lasciare definitivamente le scene e ritirarsi a vita privata.