Cinquanta sfumature di rosso: cast, trama e curiosità sul finale della trilogia “Cinquanta sfumature di rosso” è il finale della famosa trilogia scritta E.L.James uscito l’8 febbraio del 2018. Christian Grey e Anastasia Steele, ovvero Jamie Dornan e Dakota Johnson sono pronti per il gran finale. La coppia sarà messa in difficoltà da Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia e da alcuni fantasmi del passato di Grey, tra cui spicca Elena Lincoln. Ecco tutto quello che dovere sapere.

A cura di Redazione Spettacolo

L’ultimo capitolo della storia d’amore tra Christian Grey e Anastasia Steele, interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson, è arrivato nelle sale l’8 febbraio del 2018, si tratta di “Cinquanta sfumature di rosso”(Fifty Shades Freed”), basato sul romanzo erotico scritto da E.L. James, nel 2012 che arriva dopo Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero. Riprendendo gli eventi narrati nei due film precedenti, che hanno portato nelle sale milioni di spettatori, il regista James Foley (“Fear”, “House of Cards”) e lo sceneggiatore Niall Leonard ci riportano nell’atmosfera sempre piena di passione ma anche ricca di elementi thriller che vedranno la celebre coppia, apparentemente tranquilla, scontrarsi con Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia e con alcuni fantasmi del passato di Grey, tra cui spicca Elena Lincoln.

La trama di Cinquanta sfumature di rosso

La storia travagliate e piena di passione tra Anastasia Steele e Christian Grey prosegue anche nel terzo e ultimo capitolo. I due sembrano aver trovato la giusta armonia di coppia, dopo la sognante proposta di matrimonio, la straordinaria cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa. Tuttavia, la loro tranquillità verrà stravolta da Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia, licenziato a causa dei suoi comportamenti considerati troppo inopportuni, e che adesso vuole solo vendicarsi. A lui, si aggiungerà Elena Lincoln/Mrs. Robinson, che tornerà a perseguitare Christian.

La scena del gelato, Mr Grey e Anastasia

Il cast completo con Dakota Johnson e Jamie Dornan

Il cast completo del film è composto da: Dakota Johnson (Anastasia Steele), Jamie Dornan (Christian Grey), Kim Basinger (Elena Lincoln/Mrs. Robinson), Eric Johnson (Jack Hyde), Max Martini (Jason Taylor), Brant Daugherty (Luke Sawyer), Arielle Kebbel (Gia Matteo), Fay Masterson (Gail Jones), Luke Grimes (Elliot Grey), Rita Ora (Mia Grey), Marcia Gay Harden (Grace Trevelyan Grey), Tyler Hoechlin (Boyce Fox), Dylan Neal (Bob Adams). I produttori sono Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi e la stessa E.L. James mentre la fotografia è di John Schwartzman e le musiche di Danny Elfman.

Dakota Johnson e Jamie Dornan

Le curiosità sul film che dovete sapere

1. Contrariamente a quanto si vociferava in rete alla fine del secondo capitolo, in questo terzo film non ci sarà alcun nudo integrale frontale di Jamie Dornan anche se l’attore darà sempre prova di essere uno dei sex symbol più attraenti degli ultimi anni.

2. Per le sequenze della luna di miele, la troupe e il cast si sono spostati a Nizza, e si trovavano nella città francese proprio nel giorno dell'attentato terroristico del 14 luglio 2016.

3. La maggior parte delle scene del film è stata girata a Vancouver e, per depistare i curiosi e i fan del franchise, la pellicola è stata registrata con il titolo “Further Adventures of Max 6 Naks 2 & 3”.

4. Nella colonna sonora del film, spicca il brano "For You”, cantata da Rita Ora e Liam Payne, già hit mondiale, ma non tutti sanno che c'è anche una cover di "Maybe I'm Amazed", di Paul McCartney, cantata dallo stesso Jamie Dornan. L'attore, infatti, all’inizio degli anni Duemila, era la voce del gruppo folk “Sons of Jim”.

5. L’abito da sposa indossato da Anastasia Steele nell’ultimo capitolo della trilogia, è stato creato dalla stilista Monique Lhuillier, molto amata dalle star di Hollywood, fra cui Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Michelle Obama, Emma Stone, Jennifer Lopez, Taylor Swift e anche dalla first lady Melania Trump.

6. La Johnson e Dornan hanno dichiarato che, per vincere l’imbarazzo delle scene hot, bevevano tanti bicchieri di whisky.

7. Il film in USA ha ricevuto il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

8. I membri nuovi del cast di questo terzo capitolo sono Tyler Hoechlin, Bella Heathcote, Eric Johnson e Fay Masterson.

9. Il primo capitolo ha incassato circa 571 milioni di dollari mentre il secondo si è fermato a quota 381. Gli incassi previsti per questo ultimo capitolo sono di circa 37/40 milioni di dollari solo primo weekend.