Don Matteo 13 vince ancora agli ascolti con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori Don Matteo è ormai imbattibile: la penultima puntata della fiction ha registrato oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, al secondo posto nella gara ascolti tv di martedì 24 maggio Canale 5 con Cinquanta sfumature di rosso.

A cura di Gaia Martino

Don Matteo è ormai imbattibile: anche la penultima puntata ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, ora in attesa di scoprire cosa succederà nella decima e ultima puntata in programma giovedì 26 maggio. Nonostante il cambio di protagonista che non vede più Don Matteo nel ruolo centrale bensì Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il prodotto targato Rai ha conquistato gli italiani ed anche questa volta vince la serata ascolti tv. Ieri sera, martedì 24 maggio, il nono appuntamento con la fiction è stato seguito da oltre 5 milioni e mezzo di spettatori ed ha conquistato il 30,2 % di share.

Ascolti tv martedì 24 maggio

Martedì 24 maggio è andato in onda su Rai Uno il nono e penultimo appuntamento di Don Matteo: la fiction ha rubato la scena al pubblico del piccolo schermo e Rai Uno ieri sera ha totalizzato ben 5.572.000 spettatori pari al 30.2% di share. Segue Canale 5 con Cinquanta sfumature di rosso che ha incollato avanti il video 1.659.000 spettatori con uno share del 9.6%. Terzo posto per La7 che con DiMartedì ha registrato 1.016.000 spettatori pari al 5.9%.

DiMartedì 24 maggio

Su Italia1 Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La Verità di Alberto Stasi è stato seguito 1.379.000 spettatori pari al 9.5%. I Magnifici 7 su Rai Uno ha totalizzato 861.000 spettatori con il 4,9% di share, CartaBianca su Rai 3 è stato seguito da 887.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 737.000 spettatori (5.2%).

Dati auditel prime time

I Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus alla conduzione ha realizzato un ascolto di 4.724.000 spettatori con il 23.8% battendo Striscia La Notizia su Canale 5 che ha raccolto una media di 3.209.000 spettatori pari al 16.1%. Un Posto al Sole si Rai Tre è stato seguito da 1.511.000 spettatori (7.6%). La7 fa numeri anche in prime time: Otto e Mezzo ha interessato 1.589.000 spettatori (8%). Rai 2 con Tg2 Post ha interessato 757 mila spettatori, NCIS è stato seguito da 1.252.000 spettatori con il 6.4%.