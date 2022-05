Don Matteo 13, anticipazioni decima e ultima puntata 26 maggio: il finale di stagione con Don Massimo Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 26 maggio. Nel finale di stagione, le indagini si concentreranno su Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

L’ultima puntata di Don Matteo 13

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 26 maggio. La fiction record di ascolti con Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico è giunta all'attesissimo finale di stagione. L'ultimo episodio si intitola Dimenticando Matteo. Don Massimo desterà l'attenzione dei carabinieri, che alla luce di alcune sue strane frequentazioni, scaveranno sul suo passato. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata del 26 maggio

Il finale di stagione di Don Matteo 13

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 26 maggio su Rai1. Nel decimo e ultimo episodio, intitolato Dimenticando Matteo, i carabinieri indagano su Don Massimo. Hanno notato, infatti, che il sacerdote frequenta in gran segreto una donna che è legata a doppio filo al suo passato. Questi strani movimenti fanno scaturire dubbi e sospetti su di lui. Il Maresciallo Cecchini, tuttavia, non si lascia influenzare. Ormai ha imparato a fidarsi ciecamente di Don Massimo ed è pronto a schierarsi al suo fianco.

Le accuse a Don Massimo, la confusione di Anna e il matrimonio di Cecchini

Raoul Bova interpreta Don Massimo

Nell'ultima puntata non mancheranno i colpi di scena. Il Maresciallo Cecchini, infatti, per una serie di malintesi, dovrà impegnarsi nei preparativi del suo matrimonio con Elisa. La vita sentimentale di Anna, infine, è sempre più ingarbugliata. Dopo il ritorno di Sergio, la Capitana è confusa. Da una parte le si apre la possibilità di costruire una famiglia insieme a lui e alla piccola Ines. Dall'altra parte, però, è anche tentata di mollare tutto e andare via, in nome di una nuova vita con Valente. Quale sarà la sua scelta? E cosa ne sarà di Don Massimo? Per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione di Don Matteo 13, non resta che attendere l'ultima puntata, in onda giovedì 26 maggio su Rai1.