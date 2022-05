La fortuna: storia vera, anticipazioni del finale e cast della miniserie di Rai1 La miniserie La fortuna va in onda lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio su Rai1. Diretta da Alejandro Amenabar, conta nel cast Alvaro Mel, Ana Polvorosa e Stanley Tucci. La trama racconta la storia vera del ritrovamento della nave Nuestra Señora de las Mercedes affondata nel 1804.

La fortuna, miniserie frutto di una coproduzione americana e spagnola, va in onda lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio su Rai1. Diretta da Alejandro Amenabar, conta nel cast Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci, Clarke Peters, Karra Elejalde. Tratta dalla graphic novel Il tesoro del cigno nero, racconta la storia vera della nave Nuestra Señora de las Mercedes affondata nel 1804 e il cui relitto, carico di monete d'oro e d'argento, venne ritrovato nel 2007, innescando una battaglia legale tra la Spagna e la società americana che l'aveva ritrovata. L'appuntamento è alle ore 21:20.

La fortuna, anticipazioni prima puntata del 30 maggio

Le anticipazioni della prima puntata della miniserie La Fortuna, in onda lunedì 30 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Frank Wild è il presidente dell'Atlantis, una società americana che scandaglia i mari in cerca di relitti. In una delle sue ricerche si imbatte in un ricchissimo bottino. Viene rinvenuto, infatti, poco distante dallo stretto di Gibilterra, un carico di monete d'oro e d'argento. Il Governo Spagnolo non ha dubbi, si tratta del tesoro che era a carico di un'antica fregata spagnola, per questo dà il via alle operazioni di recupero. A occuparsene, il diplomatico Alejandro Ventura, la funzionaria Lucìa Vallarta e l'avvocato Jonas Pierce.

La fortuna, anticipazioni seconda e ultima puntata del 31 maggio

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata de La fortuna, in onda il 31 maggio. Nel finale di stagione, gli spettatori assisteranno alle ultime tappe del lungo processo che vedrà trionfare l'avvocato Jonas Pierce per conto del regno di Spagna. Tuttavia, non è ancora finita. Frank Wild, infatti, ora che ha finalmente trovato un tesoro ricchissimo, non ha alcuna intenzione di rinunciare al bottino. Incurante dell'esito del processo, il cacciatore di tesori si rivolge al Congresso americano con la richiesta di modificare la legge sul diritto marittimo perché lui possa entrare in possesso di ciò che ritiene gli spetti.

La storia vera che ha ispirato la serie e la graphic novel

Come già precisato, la miniserie è ispirata alla graphic novel El tesoro del Cisno Negro di Paco Roca e Guillermo Corral, (Il tesoro del Cigno Nero, edizioni Tunuè) e si basa su una storia vera. Nel 2007, la società americana Odyssey Marine Exploration, ritrovò il relitto di una nave carica di monete d'oro e d'argento. Il Governo Spagnolo si disse sin da subito certo che si trattasse della nave Nuestra Señora de las Mercedes, detta anche Las Mercedes, che il 5 ottobre 1804 era stata affondata dai britannici. Iniziò così, una battaglia legale tra la Odyssey e la Spagna, perché entrambe ritenevano di avere diritto a possedere quel relitto. La vicenda si concluse nel 2012, quando la Spagna vinse il lungo processo perché quel ritrovamento veniva considerato un patrimonio culturale. Il tesoro venne poi esposto presso il museo archeologico di Madrid.

Il cast completo: attori e personaggi

Álvaro Mel interpeta Álex Ventura, un giovane diplomatico;

Ana Povorosa interpreta Lucía Vallarta,

Stanley Tucci interpreta Frank Wild, un cacciatore di tesori;

T'Nia Miller interpreta Susan McLean, un'avvocatessa che collabora con Frank Wild;

Clarke Peters interpreta Jonas Pierce, un avvocato che aiuta il Ministro Spagnolo della Cultura;

Karra Elejalde interpreta Enrique Moliner, Ministro della Cultura; Manolo Solo interpreta un ex legionario; Pedro Casablanc interpreta l'Ambasciatore Arribas; Blanca Portillo interpreta Zeta; Indy Lewis interpreta Amy Wild; Alfonso Lara interpreta Mazas.

La trama de La fortuna

La serie La fortuna racconta in sei episodi, che in Italia andranno in onda nell'arco di due puntate, la lotta tra la Spagna e gli Stati Uniti per appropriarsi del relitto carico di monete d'oro e d'argento de La Fortuna, un'imbarcazione spagnola che la Marina Britannica affondò nel 1804.

Quante puntate sono e dove vederle in diretta e in streaming

La serie La fortuna andrà in onda lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Per chi non potesse seguire le due puntate della miniserie in TV, potrà seguirla in diretta streaming sui dispositivi mobili tramite l'app e il sito di RaiPlay.it. Ecco, intanto, la programmazione completa: