Isola 2025, le anticipazioni della finale: prove individuali, ospiti in studio e come verrà decretato il vincitore Mercoledì 2 luglio andrà in onda su Canale 5 la finale dell'Isola dei Famosi 2025. Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione, in studio tutti gli ex naufraghi: tutte le anticipazioni della puntata.

A cura di Sara Leombruno

Mercoledì 2 luglio, in prima serata, su Canale 5 andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista sarà presente Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Il vincitore verrà decretato attraverso una serie di televoti flash. Per la prima volta dall'inizio del loro percorso nel reality, tutti i concorrenti potranno vedere come sono cambiati fisicamente.

Anticipazioni finale Isola dei Famosi 2025: chi ci sarà in studio e le prove individuali

Quella che andrà in onda mercoledì 2 luglio sarà una finale ricca di momenti decisivi e colpi di scena: alla fine dell'appuntamento, il pubblico scoprirà chi tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria del programma. I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni. In studio ci saranno tutti gli ex naufraghi, tra cui Dino Giarrusso, Mirko Frezza e tanti altri.

Come verrà decretato il vincitore

Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi. Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola. Tra i cambiamenti più importanti, quello di Mario Adinolfi, che fino a poco più di dieci gioni fa aveva già perso ben 12 chili dall'inizio del percorso. Il naufrago, dopo essere stato eliminato nella scorsa puntata ed essere tornato in gioco dopo aver sfidato Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti, resta uno dei concorrenti favoriti per la vittoria. Ma toccherà aspettare la fine della puntata per sapere chi si aggiudicherà il titolo.