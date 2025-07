La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ha un nuovo gioco finale: come funziona e quanti soldi si possono vincere

Lunedì 14 luglio, dalle ore 20.35, torna su Canale 5 La Ruota della Fortuna. Il preserale condotto da Gerry Scotti avrà delle novità rispetto alle precedenti edizioni, a cominciare dal gioco finale. Ecco come funzionerà La Ruota delle Meraviglie e a quanto ammonta il montepremi in palio per il concorrente.