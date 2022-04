Bang Bang Baby: cast, puntate e trama della serie tv Amazon Prime ispirata ad una storia vera I primi cinque episodi di Bang Bang Baby con Arianna Becheroni protagonista sono disponibili su Amazon Prime dal 28 aprile: quando escono le nuove puntate, il cast e la trama della nuova serie tv ispirata ad una storia vera.

A cura di Gaia Martino

Ph: Screen Trailer YouTube

Bang Bang Baby è la nuova serie tv, la prima italiana prodotta da Amazon Prime con Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito alla regia, disponibile sulla piattaforma con i primi 5 episodi dal 28 aprile 2022. Tratta dal libro L’Intoccabile di Marisa Merico, la trama si ispira ad una storia vera. Ambientata negli anni '80, racconta la storia di una ragazza, Alice Barone, che scopre i segreti della sua famiglia ed entra nel mondo della criminalità organizzata. L'attrice protagonista è Arianna Becheroni, 17enne che ha recitato anche nel fim Mio fratello rincorre i dinosauri. Nel cast della serie anche Adriano Giannini e Lucia Mascino.

La trama di Bang Bang Baby ispirata ad una storia vera

Ambientata negli anni '80, Bang Bang Baby racconta la storia di Alice, una giovane 16 enne che vive in un piccolo paese del Nord Italia insieme alla sua mamma. La sua vita cambia quando scopre che il padre, che lei credeva morto, in realtà è vivo e che parte della sua famiglia è dedita ad attività illecite. Decide così di entrare in quel mondo. Non si tratta di un classico crime simile a Gomorra, il regista Michele Alhaique ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che la serie, al suo interno, "ha mille sfumature diverse, dal “crime” alla commedia, dal “teen drama” al melò più puro". La storia si ispira al romanzo biografico L'Intoccabile, di Marisa Merico, nipote di Maria Serraino, colei conosciuta come La Signora o Mamma Eroina, una donna molto potente nella ‘ndrangheta milaese, e figlia del boss Emilio Di Giovine. Era un adolescente quando lasciò la madre per raggiungere il padre e diventò a sua volta una criminale. Dopo l'arresto, la Merico riuscì, per amore dei figli, ad uscire dal giro.

Il cast completo della serie con Arianna Becheroni

Il regista Michele Alhaique e Arianna Becheroni

La protagonista della nuova serie tv targata Amazon Prime è Arianna Becheroni, 17 anni e una sola esperienza cinematografica: ha recitato nel film Mio fratello rincorre i dinosauri. I suoi genitori nella serie sono interpretati dagli attori Adriano Giannini e Lucia Mascino. Nel cast anche Dora Romano, Antonio Gerardi, Giorgia Arena, Giuseppe De Domenico, Barbara Chichiarelli, Silvia Gallerano, Carlotta Antonelli, Enea Barozzi, Pietro Paschini, Giuseppe Cutrullà.

Quando escono le ultime puntate di Bang Bang Baby

I primi cinque episodi di Bang Bang Baby sono disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire da giovedì 28 aprile. Il totale delle puntate è 10, dunque gli abbonati dovranno attendere qualche settimana prima di assistere alle restanti cinque, che saranno disponibili dal 19 maggio 2022.