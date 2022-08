Arriva su Rai1 Quiz, il film sulla truffa nella versione inglese di Chi vuol essere milionario? Su Rai1, prossimamente, verrà trasmesso “Quiz” il film che racconta la presunta truffa consumatasi nello studio di “Chi vuol essere milionario?” nella sua versione inglese. Curioso il fatto che lo show in Italia è sempre andato in onda su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi più conosciuti della tv c'è "Chi vuol essere milionario?" il quiz andato in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti che ha segnato la storia del piccolo schermo e in onda in tantissimi paesi. Le dinamiche del format rivivono nel film "Quiz" che andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai1, rete concorrente dell'emittente in cui è andato sempre in onda lo show. Nel film si racconta la presunta truffa verificatasi a Who Wants to be Millionaire?, la versione inglese del programma, dove si è ipotizzato che un concorrente fosse arrivato alla vittoria con un escamotage.

Il film in onda su Rai1 e non su Canale 5

In realtà "Quiz" è una miniserie, andata in onda tra il 12 e il 15 aprile su Itv, ma la rete ammiraglia della Rai la trasmetterà in una versione integrale di una sola serata. La serie inglese, diretta da Stephen Frears, ripercorre la vicenda incentrata sulla presunta truffa consumatasi negli studi di "Chi vuol essere milionario?" nel 2001, che ovviamente scatenò una serie di polemiche, oltre che un'attenzione mediatica incredibile, tanto che fu pubblicato un libro e realizzato uno spettacolo teatrale sull'accaduto. I tre episodi della serie, quindi, accorpati in un unico "film" sono stati accalappiati dalla Rai, dove il programma non è mai andato in onda, essendo prerogativa Mediaset.

La trama di Quiz

La vicenda ruota attorno al maggiore Charles Ingram interpretato da Matthew Macfadyen, che partecipa alla trasmissione conquistando domanda dopo domanda il montepremi e arrivando alla vittoria di un milione di sterline. All'inizio del gioco, però, il suo fare un po' timido e anche goffo stuzzica l'ironia del presentatore Chris Tarrant, che ha il volto di Michael Sheen, il quale quasi non crede che il concorrente che ha seduto di fronte possa davvero arrivare a conquistare l'ultimo premio. La produzione del programma, però, inizia ad avanzare dei dubbi quando scopre che al gioco avevano preso parte sia il cognato che la moglie di Ingram e, perciò, inizia ad indagare credendo che la vittoria sia il frutto di una truffa ai danni dello show. Rivedendo la puntata, infatti, sembrerebbe che ci sia una sorta di codice tra il maggiore e qualcuno presente nello studio che, tramite dei colpi di tosse, lo avverte dell'errore facendogli cambiare risposta.