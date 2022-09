“Hai vinto la bolletta dell’energia pagata per 4 mesi”, il nuovo quiz inglese fa discutere Nel programma del mattino “This Morning”, il conduttore offre la possibilità a chi chiama da casa di vincere quattro mesi di bollette dell’energia pagate per far fronte a questo periodo di rincari.

"This Morning", il programma del mattino di ITV – che nel passato ha lanciato la stella di Gino D'Acampo – torna a far discutere questa volta per un quiz a premi dal sapore distopico. Come se fossimo in "Black Mirror", il conduttore Philip Schofield offre a chi chiama in diretta la possibilità di avere quattro mesi di bollette dell'energia pagate per far fronte a questo periodo di rincari.

Il gioco è la classica "ruota della fortuna"

Il gioco è la classica "Wheel of Fortune" e consente di vincere mille sterline, tremila sterline oppure quattro mesi di bolletta dell'energia elettrica pagata dal network. Un'operazione solidale partita da quella che è il corrispettivo del nostro UnoMattina, che però ha anche portato qualche polemica come quella sollevata dalla riflessione di Scott Bryan.

La polemica

Il critico e conduttore Scott Bryan non ha nascosto le sue incertezze in un thread su Twitter: "This Morning è diventato completamente distopico come Black Mirror offrendo di pagare le bollette dell'energia come premio del concorso. Onestamente non ho mai visto qualcosa di più vuoto nella mia vita". Poi cita le linee guida dell'Ofcom, la loro AgCom. Linee guida che sarebbero state ovviamente violate: "Questa iniziativa potrebbe scontrarsi con le linee guida dell'Ofcom". L'Ofcom infatti consiglia "vivamente alle emittenti di non presentare un premio in denaro come possibile soluzione di difficoltà finanziarie (ad esempio, come mezzo per saldare il debito della carta di credito)". Ma c'è anche chi suggerisce che molto spesso la narrazione che sottende a certi giochi a premi nasconde sempre "un mutuo da ripagare" alla base della volontà di partecipare allo stesso gioco. Resta il fatto che vedere le proprie bollette pagate per un certo numero di tempo come ricompensa di un quiz premi, è stato abbastanza significativo. Segno dei tempi ‘bui' che ci aspettano all'orizzonte.