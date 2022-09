Bollette pagate nel quiz Tv, la trovata in uno show in Gran Bretagna Nel programma This Morning, in onda su ITV, la ruota della fortuna regala bollette pagate fino al 2023.

Il caro bollette entra in televisione e non solo come leva per la campagna elettorale. Succede nel Regno Unito, dove l'aumento del costo dell'energia è diventato motivo di stimolo della fantasia degli autori di This Morning, programma televisivo in onda su ITV, terzo canale della Tv generalista britannica, una sorta di corrispettivo del nostro Unomattina, o se si preferisce l'equivalente di Mattino Cinque.

La trovata sulla Tv generalista britannica

Le bollette del gas diventano così oggetto di un gioco solidale attraverso il quale i conduttori premiano i concorrenti da casa pagando proprio le bollette energetiche. Si tratta di una sorta di ruota della fortuna, trai giochi televisivi più famosi di sempre. In un video pubblicato su Twitter dall'account ufficiale del programma, si vede un concorrente da casa che espone le sue preoccupazioni per la bolletta ai conduttori Phillip Schofield e Holly Willoughby.

Bollette pagate fino al 2023

Un gioco conosciuto da chiunque come la ruota della fortuna si trasforma in un’operazione solidale per chi telefona in diretta al programma regalando loro la possibilità di farsi pagare quattro mesi di bolletta o, diversamente, vincere dei soldi (1000 o 3000 sterline, dipende quale destino gli spetterà dal giro della ruota). Schofield gira la ruota e dopo momenti di suspence ecco che il fortunato cade sugli “Energy Bills” ovvero il premio più ambito, il pagamento delle bollette sino a gennaio 2023.

Le critiche in Gran Bretagna

Una scelta autoriale che si è rivelata divisiva, a dispetto della sua capacità di connettersi alla realtà contemporanea. In Gran Bretagna la trovata ha infatti generato pareri discordanti tra pubblico e critica. C'è infatti chi ha gridato alla vergogna, paragonando la trovata a qualcosa di somigliante a una puntata di Black Mirror.