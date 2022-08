Davide Sanclimenti, il nuovo bello d’Italia che ha vinto Love Island in Inghilterra In Inghilterra è nata una stella ed è italiana: Davide Sanclimenti, 27 anni, vincitore del reality “Love Island”.

Davide Sanclimenti, nato a Sora, 27 anni, è la nuova stella dei reality d'Inghilterra. Proprio lui, ha vinto l'ottava edizione inglese di Love Island insieme all'attrice di origini turche Ekinsu Cülcüloglu, detta Ekin-Su. Il reality show, campione d'ascolti, si svolge in una lussuosa villa delle Baleari, a Maiorca, vince chi resta in coppia fino alla fine. Lui si è fatto conoscere da subito per i suoi "argomenti": "Qualcuno ha ordinato uno spuntino italiano?", ha detto alle ragazze della casa. Il resto è storia.

Chi è Davide Sanclimenti, non solo muscoli: è laureato

Non lasciatevi ingannare dai muscoli perché Davide Sanclimenti è laureato. Gli studi li ha iniziati a L'Aquila, laureato in Economia e Business all’università degli studi de L’Aquila, master in Finanza all’ateneo Tor Vergata di Roma, poi presso la University of Salford e da lì il trasferimento a Manchester, dove attualmente vive. Considerato però come "Italian Stallion", è noto anche come "The King of Carbonara", così l'hanno chiamato nella casa dove si è distinto non soltanto per il fascino e per l'avvenenza ma anche per aver offerto la classica immagine dell'uomo romantico.

Dopo 58 giorni trascorsi nella villa di Maiorca, lui è tornato a Manchester dove risiede da anni occupandosi di sistemi elettronici per narghilé, sebbene pare che si sia licenziato proprio per poter portare a termine Love Island.

Ha 2 milioni di follower

Davide Sanclimenti ha raggiunto in brevissimo tempo due milioni di follower. La vittoria a "Love Island" lo ha ovviamente proiettato in alto, in cima alle tendenze britanniche e non solo, considerato che Love Island è un format internazionale. Di tornare in Italia non se ne parla, lo ha spiegato anche a La Repubblica: "Ho già molte richieste per la televisione. L’agente con il quale firmerò mi ha detto che posso fare tutto. Se ho mai pensato di tornare in Italia? All’inizio, quando mi apprestavo a lavorare, sì. Ma poi mi sono detto: rimpatrio per uno stage a 600 euro? Qui, appena laureato, ho trovato subito un lavoro per 1.500 sterline al mese”.