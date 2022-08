Bello e molto più giovane di lei, chi è Andrew Durnell: il nuovo amore di Madonna ha 23 anni A quattro mesi dalla sua ultima relazione con un 28enne, la stella del pop ha trovato ristoro in un amore ancora più giovane.

A quattro mesi di distanza dalla separazione dal suo ultimo toy boy, Ahlamalik Williams (28 anni), Madonna se ne è trovato uno anche più giovane: si chiama Andrew Darnell e ha 23 anni. Si sono baciati sulla copertina di Paper, ora si mostrano insieme su Instagram. Lui di professione fa il modello e lavora per la stessa agenzia di top star del calibro di Bella Hadid e Kate Moss. Di recente, Andrew Darnell ha messo anche a frutto le sue capacità e abilità recitative, scritturato in una nuova commedia HBO, un teen drama: "Betty". E Madonna, a quanto pare, non si è lasciata scappare questo nuovo talento che è persino più giovane di sua figlia Lourdes.

Andrew Darnell, giovane dai mille talenti

Andrew Darnell viene descritto come il classico vincente, un uomo "dai mille talenti". Abita a Long Island, a New York, ha un futuro roseo all'orizzonte con il ruolo di Sylvester nel teen drama HBO "Betty" e poi ama pattinare e andare sullo skateboard. Su Instagram è pieno di scatti che lo raccontano e c'è anche uno scatto insieme alla sua musa.

La scandalosa copertina di Paper

Madonna nonostante abbia superato da molto le 60 primavere, continua a dare scandalo. Nella copertina di Paper, bacia con la lingua proprio Andrew Darnell. Madonna sembra essersi divertita molto nel fare questo servizio fotografico come mostra il backstage presente sul sito ufficiale del magazine dal titolo molto eloquente: "Madonna Is the Wildest Party Favor". Nel backstage, Madonna parla di lui e del primo incontro a Long Island: "Ho visto questo ragazzo così mistico, non ti prendo in giro, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard. Era magnifico". Così, Madonna non se lo è lasciato sfuggire. Lui conferma: "Non so dove sarei in questo momento se non fosse per la mia passione per lo skateboard".