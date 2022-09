La dedica d’amore di Jovanotti per la moglie: “Hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più” In occasione del loro 14esimo anniversario di matrimonio, Jovanotti ha dedicato alla moglie Francesca Valiani alcuni versi del suo brano “A te”: “A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più”.

A cura di Elisabetta Murina

Per Jovanotti il 6 settembre è un giorno speciale. Quattordici anni fa, in questa data, è convolato a nozze con Francesca Valiani, che lo ha reso padre per la prima volta di Teresa. Oggi ha pubblicato sui social una dedica d'amore in occasione del loro anniversario, usando alcune parole d'amore di una delle sue più celebri canzoni.

La dedica di Jovanotti per l'anniversario con la moglie

"A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più". Jovanotti ha voluto dedicare alla moglie Francesca alcuni versi del brano A Te, in occasione del loro 14esimo anniversario di matrimonio. Una frase piena di amore che il cantante, reduce dal suo secondo Jova Beach Party in giro per l'Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram accompagnandola a diversi scatti che li ritraggono insieme, alcuni tratti proprio dall'ultimo tour estivo, dove Francesca Valiani lo ha sempre accompagnato. Uno di questi invece risale al giorno del loro matrimonio, il 6 settembre del 2008 a Cortona, proprio fuori dalla chiesa.

L'amore tra Jovanotti e Francesca Valiani

Jovanotti e Francesca Valiani sono convolati a nozze il 6 settembre del 2006 a Cortona, dove risiedono da diversi anni. La loro relazione però è iniziata molto tempo prima. Si conoscono e frequentano da quando erano adolescenti, come ha raccontato la Valiani in un'intervista a Vanity Fair: "Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora". Nel 1998 hanno coronato il loro amore con la nascita della figlia Teresa, talentuosa disegnatrice, che oggi ha 24 anni e che da poco ha sconfitto un tumore, sempre supportata dai genitori.