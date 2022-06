“William e Kate sono stati invitati al compleanno di Lilibet Diana, ma hanno rifiutato” Secondo Page Six i Sussex avrebbero cercato di “porgere un ramoscello d’ulivo” ai duchi di Cambridge invitandoli alla festa di Lilibet del 4 giugno. Invito che sarebbe stato rifiutato da William e Kate.

A cura di Giulia Turco

La piccola Lilibet Diana ha festeggiato il suo primo compleanno. Durante il loro viaggio a Londra per il Giubileo di Platino della Regina, Harry e Meghan Markle ne hanno approfittato per festeggiare alla presenza di amici e parenti più stretti 1 anno dalla nascita della loro seconda figlia. Alla festa, racconta Page Six, sarebbero stati invitati anche gli zii William e Meghan Markle, ma i duchi di Cambridge avrebbero rifiutato.

Perché William e Kate hanno rifiutato l'invito alla festa di Lilibet

La foto di Lilibet Diana pubblicata sui social hanno intenerito il mondo ed evidenziato l’incredibile somiglianza con il papà Harry, dal taglio degli occhi agli immancabili capelli rossi. Lo scatto risale alla festa di compleanno della piccola, celebrata nella loro casa nel Regno Unito, a Frogmore Cottage, che una fonte ha rivelato a Page Six essere stata “un sobrio ed intimo picnic in giardino tra amici e parenti”. La stessa testata ha raccontato che il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli erano stati invitati alla festa dalla coppia. Durante le celebrazioni del Giubileo infatti i Sussex avrebbero cercato di "porgere un ramoscello d'ulivo", un segnale di pace insomma, nei confronti dei duchi di Cambridge. Invito che potrebbe essere stato respinto per volontà di William, ancora molto diffidente nei confronti del fratello, nel tentativo di evitare di passare troppo tempo con lui col timore che tuitto ciò che si dicono possa finire in pasto ai media.

I rapporti distanti tra i Sussex e i duchi di Cambridge

Ad ogni modo era noto che nella giornata in cui era stata pianificata la festa, sabato 4 giugno, i Cambridge avrebbero dovuto partecipare ad un evento a Cardiff, in Galles, per via del Giubileo. Per questo motivo in molti sostengono che Harry e Meghan abbiano esteso anche a loro l’invito soltanto per una cortesia formale, per sapendo che non avrebbero potuto presenziare. Page Six e The Telegraph, ad ogni modo, hanno riferito che durante le celebrazioni per il Giubileo non c’è stata “nessuna interazione” tra le due famiglie e che dunque a Lilibet e Archie, di 3 anni, è stata negata la possibilità di conoscere i loro cugini.