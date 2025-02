Tony Effe duro con Carlo Conti a Sanremo: “Stasera non ti facciamo parlare”, il conduttore gli controlla la collana

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tony Effe al termine della sua esibizione sul palco dell'Ariston insieme a Noemi nella serata cover di Sanremo 2025 ha provocato Carlo Conti dopo la vicenda della collana su cui ha fatto polemica ieri. La Rai gli ha impedito di indossare una collana di Tiffany&Co, il brand che lo sta accompagnando in questa avventura sanremese, per una norma inserita nel regolamento. Sul palco stasera, dopo aver cantato Tutto il resto è noia, il conduttore e direttore artistico ha scherzato con lui controllandogli il collo per verificare se avesse indossato collane. "Mi stai simpatico, stasera non ti facciamo parlare", le parole del rapper.

Il siparietto di Tony Effe e Carlo Conti sul palco dopo il caso collane a Sanremo

Carlo Conti ha fatto un cenno ironico a Tony Effe dopo la sua esibizione con Noemi, prima di indicargli la collana in maglia dorata al collo. Tony Effe dopo aver scherzato con il conduttore – "Carlo, stasera non ti facciamo parlare" -, ha accennato un sorriso lasciando intendere di aver accettato, suo malgrado, la decisione della Rai di vietargli di indossare i suoi gioielli al collo. "Mi stai simpatico", il commento del rapper prima di lasciare il palco.

Prima della diretta Tony Effe aveva aggiunto una Instagram story nella quale minacciava scherzosamente Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare", le parole. Ecco perché il conduttore lo ha stuzzicato controllandogli il collo. In realtà, però, il rapper ha indossato ugualmente i suoi gioielli sul palco dell'Ariston.

I gioielli di Tony Effe nella quarta serata nascosti sui pantaloni

Tony Effe non ha saputo rinunciare ai suoi gioielli per l'esibizione con Noemi nella quarta serata del Festival dedicata alle cover. Il rapper ha sfoggiato la collana attaccandola ai pantaloni.