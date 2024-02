Sanremo 2024, cosa è successo durante la finale: Amadeus e Fiorello salutano l’Ariston, è finita un’era

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La serata finale del Festival di Sanremo 2024 è andata. A chi non è riuscito a seguirla o a rimanere sveglio fino alla fine, proviamo a raccontare cosa è successo. Una cosa è certa: Amadeus e Fiorello esisteranno ancora altrove, al di là del Festival. Nonostante la loro amicizia duri da decenni e abbia attraversato interi villaggi turistici e radio, la capacità di essere un innesco l'uno per l'altro rimane immutata nel tempo. E rimarrà tale anche fuori il teatro Ariston.

"Dimmi quanto devo intrattenere", gli dice Fiorello mentre Amadeus corre a gestire il backstage con i suoi imprevisti. Scatta il timer intrattenimento, mentre Rosario improvvisa con le rispettive famiglie in prima fila e Amedeo dichiara stop al televoto tra una risata e l'altra. Seduti quasi vicino, i due figli, Angelica e José, che dopo la finale dovrebbero uscire insieme per andare a una festa. "Ma dove me la porta? Non esiste, noi siamo due genitori anziani e apprensivi", è subito family drama.

Tra i momenti rilevanti, almeno da scaletta, di questa serata conclusiva: Luca Argentero ha ricordato nuovamente l'appuntamento con Doc – nelle tue mani, Roberto Bolle che determinati addominali non li hanno tutti in dotazione, Gigliola Cinguetti che non ha l'età, Lazza che Sanremo lo ha fatto conoscere al pubblico generalista ma il suo percorso partiva da più lontano, sicuramente dopo il tubo catodico ma prima che Cenere sbancasse le classifiche.

I trenta big si sono esibiti di nuovo nelle loro canzoni e si sono affidati al televoto, che è stato spesso ballerino, tanto da richiedere un chiarimento dalla Rai sulla correttezza della votazione. Angelina Mango e Geolier i più attenzionati, essendo i favori alla vittoria. Un abbraccio dietro le quinte ha scandito una tregua a un conflitto che pare fosse solo esterno. I due cantanti non hanno mai avuto attriti particolari, come più volte ribadito da entrambi.

Il clima è disteso, assegnati i premi speciali si corre spediti verso la proclamazione del/la vincitore/trice del Festival di Sanremo 2024. È Angelina Mango, che con La Rondine del papà Pino Mango aveva mancato la serata cover per un soffio. Geolier sorride, si posiziona alle sue spalle, è contento di aver partecipato, ma soprattutto di aver portato il rap a Sanremo. Terzo posto per Annalisa, regina delle classifiche anche in questa kermesse.

Sul palco, più uniti che mai, Fiorello e Amadeus che lasciano l'Ariston per l'ultima volta. Salgono su una carrozza, un cuore di fiori è destinato a incorniciare i loro volti. Si sorridono, si guardano con la solita intesa, poi un bacio sulla guancia e il saluto come Danny Zuko e Sandy Olsson in Grease. Mancava solo la scritta The End, ma forse meglio così. Non escludo il ritorno, stai a vedere che Califano aveva ragione.

