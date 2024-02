L’abbraccio tra Geolier e Angelina Mango dietro le quinte di Sanremo, la rivalità che non c’è Abbraccio tra i due artisti che si contendono la vittoria di Sanremo. Nel bel mezzo della finale Angelina Mango e Geolier si incontrano dietro le quinte e si scambiano un abbraccio e dei complimenti reciproci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sono i due sfidanti per la vittoria finale di Sanremo, ma la rivalità non esiste. Angelina Mango e Geolier sono stati immortalati mentre si abbracciavano dietro le quinte di Sanremo, dopo essersi esibiti una dopo l'altro nel corso della finale. Il dualismo imposto dalla situazione di classifica si scioglie in un attimo e la clip, pubblicata sui social Rai senza audio, mostra i due mentre si scambiano complimenti reciproci.

Il testa a testa in classifica tra Angelina Mango e Geolier ha vissuto il suo momento di massima tensione nel corso della serata del venerdì la serata cover, conGeolier che è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio con grande sorpresa del pubblico dell'Ariston, che ha accolto il cantante tra i fischi al momento della nomina del vincitore. Favorita della vigilia era proprio Angelina Mango, che nel corso della serata cover ha proposto una cover de La Rondine, uno dei più noti successi di suo padre Pino Mango, scomparso dieci anni fa.

Il sorpasso di Geolier in classifica nella serata del venerdì ha proiettato l'artista napoletano anche verso la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024, visto che Geolier, dopo una partenza timida, si era ritrovato primo nella cinquina del mercoledì sera, quando si esibivano 15 degli artisti in gara, e così Angelina Mango nella serata del giovedì. La serata del venerdì rappresentava dunque uno snodo importante, proprio perché oltre alla vittoria della serata in sé incide sulla classifica generale.

La finale di Sanremo è iniziato con la lettura della classifica generale provvisoria e in testa alla lista dei 30 cantanti si è ritrovato proprio il duo, con Geolier al primo posto davanti ad Angelina Mango. Durante le 30 esibizioni il pubblico potrà esprimersi attraverso il televoto, che definirà la cinquina finale che in una volata finale se la giocheranno sottoponendosi al giudizio del televoto, il voto della sala stampa e quello delle radio in contemporanea. Voto da cui emergerà il vincitore del Festival di Sanremo 2024.