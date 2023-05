Mahmood ospite della finale dell’Eurovision 2023: canterà Imagine di John Lennon Mahmood è ospite della finale dell’Eurovision Song Contest 2023: è uno dei sei ex partecipanti della manifestazione invitati per omaggiare gli artisti di Liverpool. Canterà Imagine di John Lennon.

Mahmood è ospite della finale dell'Eurovision Song Contest 2023 sabato 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena. L'artista che lo scorso anno ha partecipato alla manifestazione con Blanco, salirà da solo sul palco della finale per cantare Imagine di John Lennon: Alessandro Mahmoud, suo nome all'anagrafe, è il primo ospite italiano nella storia dell'Eurovision in un’edizione non organizzata dal nostro paese.

Mahmood canterà Imagine nella finale dell'Eurovision 2023

Mahmood è uno degli ospiti della finale dell'ESC 2023: è stato scelto insieme ad altri sei nomi in qualità di ex partecipanti della manifestazione per omaggiare le canzoni degli artisti di Liverpool, città nella quale si tiene l'evento. È la prima volta che un artista italiano viene invitato ad esibirsi fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero. Alessandro Mahmoud, milanese classe 1992, canterà Imagine di John Lennon, uno degli inni alla pace più famoso di sempre. "È un grande onore per me, non vedo l'ora di salire sul palco davanti a una platea unica al mondo", le parole dell'artista dopo aver ricevuto l'invito. Gli altri partecipanti che saliranno sul palco per omaggiare gli artisti inglesi saranno Sonia (Inghilterra), Cornelia Jakobs (Svezia), Netta (Israele), Daði Freyr (Islanda) e Duncan Laurence (Olanda).

La foto con Marco Mengoni prima della finale

Mahmood, a Liverpool per la finale, ha condiviso una foto tra le Instagram stories insieme a Marco Mengoni, rappresentante dell'Italia nella manifestazione con il brano vincitore di Sanremo 2023, Due Vite. "In bocca al lupo Zi", le parole dell'artista a corredo di una foto insieme.

Ma i due appena citati non sono gli unici italiani in questa edizione: in gara c'è anche Alessandra Mele che rappresenta la Norvegia con il brano Queen of Kings. L'artista 21enne è originaria di Cisano sul Neva, in provincia di Savona, ed è legata alla Norvegia grazie alle origini della madre: ha superato la semifinale del 9 maggio a Liverpool ottenendo il pass per la finale.