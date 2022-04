Jasmine Trinca in giuria a Cannes 2022, l’attore Vincent Lindon sarà il presidente Jasmine Trinca sarà tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2022. A ricoprire il ruolo di presidente sarà l’attore francese Vincent Lindon.

A cura di Ilaria Costabile

La lunga attesa è ormai terminata, dopo aver comunicato i film che saranno in concorso durante la 75esima edizione del Festival di Cannes, che avrà inizio il prossimo 17 maggio, sono stati resi i nomi dei membri della giuria. A ricoprire il ruolo di presidente sarà l'attore Vincent Lindon, al suo fianco tra registi, sceneggiatori e interpreti ci sarà anche l'italiana Jasmine Trinca.

L’attore Vincent Lindon, presidente di giuria di Cannes 2022. Foto Getty Images

La giuria di Cannes 2022

Dopo le voci insistenti che volevano Paul Thomas Anderson presidente di giuria delle kermesse, arriva la comunicazione ufficiale che ha nomina il parterre di giurati che dovranno esaminare i film in concorso nella 75esima edizione del Festival di Cannes, tornato dopo due anni sottotono a causa della pandemia, in tutto il suo sfarzo. Ed ecco che, accanto all'attore francese protagonista del film che ha conquistato la Palma d'oro lo scorso anno, ovvero Titane, ci saranno altri otto esperti tra cui figura anche l'attrice e regista italiana Jasmine Trinca che alla Croisette presenterà il lungometraggio da lei diretto "Marcel". Al suo fianco vi saranno l'attrice, regista e produttrice britannica Rebecca Hall, l'attrice indiana Deepika Padukone, l'interprete svedese Noomi Rapace, il regista iraniano Asghar Farhadi, il collega transalpino Ladj Ly, lo sceneggiatore e regista statunitense Jeff Nichols e il norvegese Joachim Trier.

I titoli italiani a Cannes 2022

Quest'anno i film in lizza per l'ambita Palma d'oro sono più di diciotto, tra cui figurano anche tre film italiani. Il primo è "Nostalgia" di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, mentre gli altri due sono in realtà delle produzioni italo-francesi con il film di Valeria Bruni Tedeschi "Les Amandiers", e in aggiunta "Le otto montagne" pellicola che vede nuovamente insieme in un film Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Tra i titoli italiani, oltre al già citato lungometraggio "Marcel", vi sarà anche la proiezione di "Esterno Notte", firmato da Marco Bellocchio, che rilegge il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro.