Cannes 2022, i film degli italiani Mario Martone e Valeria Bruni Tedeschi in concorso al Festival Sono stati annunciati i film che saranno presenti alla 75esima edizione del Festival di Cannes. Tra le 18 pellicole in concorso, anche due italiani: Nostalgia di Mario Martone e Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi.

A cura di Ilaria Costabile

Sono stati annunciati i film che prenderanno parte alla 75esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio, e che vedono due film italiani in gara e uno nella sezione Premiere. Diciotto sono le pellicole in concorso, annunciate dal delegato Thierry Fremaux insieme al presidente uscente Pierre Lescure, e dopo due anni di pandemia, in cui la kermesse sembrava aver perso il suo canonico splendore, ecco che invece pare sia tutto pronto per tornare alla normalità, con i sontuosi red carpet.

Nostalgia e Les Amandiers i film italiani in concorso

Come anticipato sono diciotto i film che si contenderanno la Palma d'oro, tra cui figurano anche due film italiani ovvero Nostalgia di Mario Martone tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea, girato al rione Sanità con Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva e Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, che racconta i suoi Anni 80 a Parigi nella scuola di teatro di Patrick Chereau, ma si tratta in questo caso di una co-produzione francese. Mentre Effetto Notte di Marco Bellocchio sul sequestro di Aldo Moro con Fabrizio Gifuni è tra le pellicole nella sezione "Cannes Premiere".

Tutti i film in concorso al Festival di Cannes 2022

Ad aprire la kermesse è il film Z (comme Z) di Michel Hazanavicius, annunciato da Thierry Fremaux, e racconta le vicende che accadono sul set di un film di zombie a basso budget. Mentre gli attori si preparano a girare una scena, vengono sopraffatti dall'arrivo dei veri morti viventi.

In concorso:

Holy Spider di Ali Abbasi

Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi

di Crimes Of The Future di David Cronenberg

Tori Et Lokita (Tori And Lokita) di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Stars At Noon di Claire Denis

Frère et sœur di Arnaud Desplechin

Close di Lukas Dhont

Armageddon Time di James Gray

Broker di Kore-Eda Hirokazu

Nostalgia di Mario Martone

di Rmn di Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness di Ruben Östlund

Haeojil Gyeolsim (Decision To Leave) di Park Chan-Wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Leila’s Brothers di Saeed Roustaee

Boy From Heaven di Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo (Tchaïkovski’s Wife) di Kirill Serebrennikov

Hi-Han (Eo) di Jerzy Skolimowski

Fuori Concorso

Z (Comme Z) di Michel Hazanavicius

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Elvis di Baz Luhrmann

Novembre di Cédric Jimenez

Three Thousand Years Of Longing (Trois Mille Ans À T’attendre) di George Miller

Mascarade (Masquerade) di Nicolas Bedos

Un Certain Regard

Les Pires di Lise Akoka d Romane Gueret

Kurak Günler (Burning Days) di Emin Alper

Metronom di Alexandru Belc

Retour À Séoul (All The People I’ll Never Be) di Davy Chou

Sick Of Myself di Kristoffer Borgli

Domingo Y La Niebla (Domingo Et La Brume / Domingo And The Midst) di Ariel Escalante Meza

Plan 75 di Hayakawa Chie

Beast di Riley Keough And Gina Gammell

Corsage di Marie Kreutzer

Bachennya Metelyka (Butterfly Vision) di Maksim Nakonechnyi

Vanskabte Land / Volaða Land (Godland) di Hlynur Pálmason

Rodéo (Rodeo) di Lola Quivoron

Joyland di Saim Sadiq

The Stranger di Thomas M Wright

The Silent Twins di Agnieszka Smocynska

Cannes Première

Nos Frangins di Rachid Bouchareb

Esterno Notte (Nightfall), serie di Marco Bellocchio

Dodo di Panos H. Koutras

Irma Vep, serie di Olivier Assayas

Special Screenings

All That Breathes di Shaunak Sen

The Natural History Of Destruction di Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind di Ethan Coen

Midnight Screenings