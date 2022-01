Eurovision Song Contest 2022, svelato il logo dell’edizione italiana Svelato il logo della manifestazione che dopo 31 anni torna in Italia per la prima volta, in scena a Torino il prossimo maggio.

A cura di Andrea Parrella

Non ci sono ancora i nomi dei conduttori, ma l'Eurovision Song Contest 2022 prende forma e nelle ultime ore è arrivato anche il logo ufficiale della manifestazione che torna in Italia dopo quasi 30 anni. Nelle scorse ore la Rai ha presentato l'anima grafica dell'Eurovision Song Contest 2022, con il logo inizialmente comparso per le strade della città di Torino.

L'azienda annuncia così il concept su cui punta l'Italia quest'anno, "Il suono della bellezza – The Sound of Beauty", di cui verranno rivelati i dettagli a partire dal 24 gennaio, mentre martedì 25 gennaio ci sarà il primo passaggio di testimone tra la città che lo scorso anno ha accolto la kermesse e il capoluogo piemontese. L'evento sarà trasmesso su Rai1 alle ore 12, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi, ma può essere seguito anche su RaiPlay.

Quando ci sarà Eurovision e chi conduce l'evento

L'Eurovision 2022 andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al Pala Olimpico di Torino. Sanremo 2022 dirà tra due settimane chi rappresenterà l'Italia, visto che il vincitore del festival partecipa di diritto, in caso di rinuncia si va sui successivi posti in classifica. Quindi arriveranno via via gli annunci dei candidati di tutti i Paesi partecipanti. Tra le cose da definire resta il nodo della conduzione, con la Rai che probabilmente scioglierà le riserve proprio nella settimana sanremese. Ai nomi papabili in queste ultime ore si è aggiunto quello di Laura Pausini, che in occasione della sua ospitata all'Ariston potrebbe annunciare la conduzione dell'evento.

I paesi che partecipano a Eurovision 2022

Quella del 2022 è la prima edizione italiana dell'Eurovision dopo ben 31 anni di assenza, a contendersi la vittoria dopo le esibizioni che si terranno al Pala Olimpico di Torino, sono in tutto 41 nazioni, come comunicato dall'organizzazione lo scorso ottobre. Ecco, quindi, l'elenco di tutti i Paesi che prenderanno parte alla gara:

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Georgia

Grecia

Islanda

Irlanda

Israele

Italia

Lettonia

Lituania

Malta

Moldavia

Montenegro

Paesi Bassi

Macedonia del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

San Marino

Serbia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Regno Unito