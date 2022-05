Eurovision Song Contest 2022, la prima semifinale del 10 maggio: le esibizioni e gli ospiti La scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda martedì 10 maggio: i 17 Paesi che si esibiranno in ordine di apparizione e gli ospiti Diodato, Dardust, Benny Benassi e Sophie and the Giants.

Martedì 10 maggio, alle ore 20:30 su Rai1, in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. L'evento in diretta dal Pala Olimpico di Torino è condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, con il commento di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. Ecco la scaletta della prima semifinale, l'ordine di esibizione dei primi 17 Paesi e gli ospiti Diodato, Dardust, Benny Benassi e Sophie and the Giants.

Le esibizioni della semifinale del 10 maggio in ordine di apparizione

Ecco i 17 Paesi che si esibiranno nel corso della semifinale dell'Eurovision Song Contest in onda martedì 10 maggio su Rai1:

Albania: Ronela Hajati con la canzone Sekret;

Lettonia: Citi Zēni con la canzone Eat Your Salad;

Lituania: Monika Liu con la canzone Sentimental;

Svizzera: Marius Bear con la canzone Boys Do Cry;

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con la canzone Disko;

Ucraina: Kalush Orchestra con la canzone Stefania;

Bulgaria: Intelligent Music Project con la canzone Intention;

Olanda: S10 con la canzone De Diepte;

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con la canzone Trenulețul;

Portogallo: Maro con la canzone Saudade Saudade;

Croazia: Mia Dimšić con la canzone Guilty Pleasure;

Danimarca: REDDI con la canzone The Show;

Austria: Lum!x ft Pia Maria con la canzone Halo;

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con la canzone Með Hækkandi Sól;

Grecia: Amanda Tenfjord con la canzone Die Together;

Norvegia: Subwoolfer con la canzone Give That Wolf A Banana;

Armenia: Rosa Linn con la canzone Snap.

Eurovision Song Contest 2022, gli ospiti della prima semifinale

Tra gli ospiti più attesi della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, in onda martedì 10 maggio, c'è Diodato. L'artista vinse il Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore. A causa della pandemia scatenata dal Covid, non ha avuto modo di esibirsi sul palco dell'Eurovision, come previsto per i vincitori della kermesse canora. È arrivato il momento di prendersi la rivincita. Diodato interpreterà Fai rumore al Pala Olimpico di Torino. Ma non è tutto. Sul palco si scatenerà la Dance of Beauty. Il Pala Olimpico ballerà al ritmo della musica dance italiana, grazie a Dardust, Benny Benassi e Sophie and the Giants.