Eurovision, il secondo classificato Sam Ryder in trattative per collaborare con la Kalush Orchestra Sam Ryder, rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2022, ha aperto la strada a una possibile collaborazione con la Kalush Orchestra, la band Ucraina vincitrice dell’evento.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Eurovision Song Conest di quest'anno si è concluso con la vittoria dell'Ucraina. La band Kalush Orchestra, con il brano Stefania, ha scalato la classifica dei 25 paesi rimasti in gara, arrivando al primo posto anche grazie al supporto del pubblico di tutta Europa. Al secondo gradino del podio, invece, il Regno Unito con il brano Space Man, cantato da Sam Ryder. Ed è stato proprio lui a rivelare, ai microfoni del Breakfast Show di Roman Kemp, la possibilità di una collaborazione con i rappresentanti dell'Ucraina.

La possibile collaborazione tra Kalush Orchestra e Sam Ryder

Nessuna rivalità tra l'Ucraina e il Regno Unito, rispettivamente primi e secondi classificati all'Eurovision 2022, ma al contrario un pieno spirito di solidarietà e collaborazione che sembra destinato a durare anche al di fuori della manifestazione. Sam Ryder, cantante in gara per il suo Paese, ha confessato di avere "qualcosa di speciale in arrivo" insieme alla Kalush Orchestra. Non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, ma ha aperto a tutti gli effetti la strada a una possibile collaborazione con la band, rivelando di averli sentiti per messaggio dopo la fine dell'evento: "Abbiamo chattato per un po' e condiviso demo e cose del genere. Se tutto va bene, mi piacerebbe fare qualcosa di vero e proprio come i Beastie Boys". Chissà che si tratti di un brano insieme e che presto i diretti interessati scelgano di approfondire la questione.

L'Ucraina vince l'Eurovision, la Gran Bretagna al secondo posto

A trionfare all'Eurovision, proprio come "predetto" dai bookmakers, è stata la Kalush Orchestra dell'Ucraina, in gara con Stefania. Il loro brano, inizialmente dedicato alla madre del frontman, si è trasformato in un inno alla pace dedicato alle mamme di tutto il mondo. Ad aver dato una grande spinta verso la vittoria, infatti, sono stati soprattutto i voti del pubblico di tutta Europa che, forse vista la delicata situazione nella quale il Pese si trova a causa della guerra, ha voluto premiarli con il primo posto. Secondo classificato il Regno Unito, con Space Man di Ryder, che invece è stato premiato soprattutto dai voti degli altri paesi, arrivando a un totale di 466 punti contro i 631 dell'Ucraina.