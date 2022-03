Dove e quando acquistare i biglietti per l’Eurovision 2022 a Torino Dove comprare e quanto potrebbero costare i biglietti in vendita per il prossimo Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino dal prossimo 10 al 14 maggio.

A cura di Vincenzo Nasto

Manca poco più di un mese dall'evento musicale che renderà Torino una delle capitali musicali europee: l'Eurovision Song Contest 2022. Dal prossimo 7 aprile infatti, sarà possibile acquistare i biglietti per la kermesse musicale che si terrà al PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio: il 10 e il 12 maggio andranno in onda le semifinali in diretta televisiva, mentre il 14 alle 21 ci sarà il gran finale. A condurre le semifinali e l'ultima fase del torneo in diretta televisiva ci saranno tre conduttori: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La conduzione delle serate in italiano, invece, è affidata a un altro pool di commentatori. Su Rai 1, per tutte e tre le serate, ci saranno Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio. Mentre su Radio2 il commento è affidato a Ema Stokholma e Gino Castaldo. Un evento musicale che vede tra i favoriti i vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco con la loro "Brividi", ma non solo. Anche Achille Lauro, dopo la vittoria di "Una voce per San Marino" con la sua "Stripper", potrebbe essere una variabile pronta a influenzare la finale del torneo. Come annunciato dal sito Eurovision.tv, i biglietti saranno in vendita sul sito Ticketone dal prossimo 7 aprile.

Eurovision 2022, biglietti in vendita su Ticketone dal 7 aprile

Bisognerà aspettare solo pochi giorni per accedere alla possibilità di acquistare i biglietti per l'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino dal prossimo 10 al 14 maggio su Ticketone. Oltre ai tre appunti televisivi, ci saranno anche i Jury Show e i Family Show a cui il pubblico potrà accedere. Nel primo caso si tratta di una prova generale completa 24 ore prima di ogni spettacolo, a cui la giuria assegna una votazione. Per il Family Show invece si tratta delle prove generali svolte nei pomeriggi prima degli spettacoli in tv: il martedì, il giovedì e il sabato. Al momento è impossibile prevedere l'orario di apertura di vendita dei biglietti.

I prezzi per l'Eurovision 2022: quanto costano i biglietti

Non sono ancora disponibili i costi ufficiali dei biglietti dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino, ma ci vengono in aiuto i dati dello scorso anno. A Rotterdam infatti, erano stati divisi in due categorie di prezzo gli accessi ai vari spettacoli. Per il primo livello si partiva dagli 89,75 euro per i Family Show, 109,75 per i Jury Show, mentre 249,75 per presenziare ai live show. Discorso diverso invece per il secondo livello, con prezzi leggermente diminuiti. Si trattava di 79,75 euro per i Family Show, 89,75 per i Jury Show e 199,75 per gli show che saranno trasmessi in diretta televisiva.