Chi vince Eurovision 2024 secondo i lettori di Fanpage.it Chi vincerà l'Eurovision 2024? Secondo i lettori di Fanpage.it sul podio ci sarà Angelina Mango. In attesa di scoprire l'esito della finale del festival musicale europeo, ecco i favoriti nel nostro sondaggio.

Angelina Mango vincerà l'Eurovision 2024. È questo l'esito del sondaggio sottoposto ai lettori di Fanpage.it. A un passo dalla finale – prevista per sabato 11 maggio e trasmessa a partire dalle 20.40 su Rai 1 – il clima intorno al festival musicale europeo è molto teso, dalla squalifica dell'artista olandese Joost Klein fino alla cantante irlandese Bambie Thug che ha saltato le prove.

Il risultato del sondaggio ai lettori di Fanpage.it sul possibile vincitore dell'Eurovision 2024 dà Angelina Mango come favorita per il 78% dei votanti. Subito dopo troviamo Nemo, per la Svizzera, con il 7%. Si classificano con un pareggio del 3%: Eden Golan per Israele, Silvester Belt per la Lituania, Marcus & Martinus per la Svezia, Slimane per la Francia e Baby Lasagna per la Croazia.

La squalifica dell'Olanda e le polemiche prima della finale

A poche ore dalla finale, alcuni episodi con grande risalto internazionale mettono in difficoltà l'Ebu, l'Unione europea di radiodiffusione. Prima c'è stato il caso dell'artista olandese Joost Klein che è stato squalificato dall'organizzazione a causa di comportamenti inopportuni nei confronti di una donna che lavora nella produzione del programma. Il caos è poi proseguito nella giornata di sabato con il rifiuto di Bambie Thug, artista dell'Irlanda, di partecipare alle prove generali. La cantante ha spiegato le motivazioni della sua assenza in una storia condivisa sui social: "Si è verificata una situazione mentre aspettavamo di andare sul palco per le prove della parata della bandiera che penso necessiti di attenzione urgente da parte di EBU, che ha preso sul serio la questione e abbiamo discusso delle azioni da intraprendere".