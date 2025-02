Chi è Guè a Sanremo 2025, il cantante in gara con La mia parola

video suggerito

Guè, nome d'arte di Cosimo Fini, è un rapper di origini milanesi nato il 25 dicembre 1980: esordisce alla 75° edizione del Festival di Sanremo con la canzone La Mia Parola, in collaborazione con Shablo, Tormento e Joshua. Si tratta della seconda apparizione negli ultimi due anni per l'autore milanese, presente nella scorsa edizione nella serata cover, quando insieme a Geolier, Gigi D'Alessio e Luché, si esibì con il medley Le strade, che si assicurò la vittoria. Ha pubblicato lo scorso 10 gennaio il suo nono album in studio da solista dal titolo Tropico Del Capricorno. Ecco chi è Guè.

Chi è Guè, dai Club Dogo fino al successo di Tropico del Capricorno

Guè, nome d'arte di Cosimo Fini, nasce a Milano il 25 dicembre 1980. Dopo essersi avvicinato alla musica alla fine degli anni '90, pubblica il suo primo disco con la formazione delle Sacre Scuole, che vede al suo interno anche Jake La Furia e Dargen D'Amico: è il 1999 e da lì a pochi anni la formazione cambierà, con l'addio di Dargen D'Amico e l'arrivo di Don Joe. Nel 2003 viene pubblicato Mi First, il primo album dei Club Dogo: la formazione milanese pubblicherà sette album, prima dell'addio nel 2017 e la reunion lo scorso anno con l'ottavo album. Da solista, la carriera di Guè comincia attraverso i Fastlife Mixtape, arrivati nel 2021 alla loro quarta edizione. Mentre, per i dischi ufficiali dovremmo attendere il 2011 con Il Ragazzo d'oro: seguiranno Bravo Ragazzo, Vero, Gentleman, Sinatra, Mr Fini, Gvesvs e Madreperla. L'ultimo album pubblicato solo un mese fa, Tropico del Capricorno, ha esordito nella top 3 dei dischi più streammati su Spotify al mondo nel suo primo weekend. Ha pubblicato anche un joint album, in collaborazione con Marracash, dal titolo Santeria: rimane uno dei progetti più importanti del rap italiano dal 2016. Qui il suo account Instagram.

Guè in gara a Sanremo 2025 con La Mia Parola

Guè sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2025: al suo esordio assoluto da concorrente big, si presenta con La mia parola, in collaborazione con Shablo, Tormento e Joshua. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Shablo ha raccontato così il brano: "La mia canzone si chiama La mia parola, possiamo definirla un esercizio di stile tipico di quello che è il genere urban. Va a ripescare nella tradizione della musica black e soul reinterpretata in chiave contemporanea. Sarà una grande sorpresa".