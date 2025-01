video suggerito

Tropico Del Capricorno di Guè è l'album più ascoltato su Spotify all'esordio: ora tocca a Sanremo A pochi giorni dall'uscita di Tropico Del Capricorno, il nuovo disco di Guè, l'album ha raggiunto la vetta della Top Albums Debut Global di Spotify: il primo album italiano a riuscirci nel 2025. E tra poche settimane il rapper debutterà al Festival di Sanremo.

A cura di Vincenzo Nasto

Gue, 2025

Nel secondo weekend del 2025 e poche settimane prima del suo esordio al Festival di Sanremo, Guè raggiunge per la seconda volta consecutiva la prima posizione nella Top Albums Debut Global di Spotify con Tropico Del Capricorno. Infatti, i risultati del nuovo album eguagliano il primo posto ottenuto nella seconda settimana del 2023 dal cantante con Madreperla, continuando il trend italiano cominciato la settimana prima da Il Coraggio Dei Bambini di Geolier. Un successo che arriva poche settimane prima dell'esordio del rapper al Festival dove si esibirà assieme a Shablo, Joshua e Tormento.

Tropico Del Capricorno, in una classifica che non include gli ascolti statunitensi, si mette alle spalle Essonnhe History X di Ziak e 15 del cantante giapponese Tuki. Completano la classifica anche il nuovo album dei Franz Ferdinand The Human Fear e Perverts della cantautrice Ethel Cain. Discorso diverso negli Stati Uniti, dove troviamo Rio Da Yung Og al primo posto ed Ethel Cain al secondo. Si tratta dell'ennesimo risultato positivo della musica italiana nelle classifiche Debut Global Spotify, un aspetto legato all'ascolto quasi nevrotico nei primi tre giorni dalla sua pubblicazione del progetto.

Come sono andati i brani di Tropico Del Capricorno nel giorno di debutto

E infatti, come riporta il profilo @StatsSpotify su X, solo nel primo giorno Tropico Del Capricorno avrebbe segnato 7,68 milioni di stream sulla piattaforma. Il nuovo album di Guè, curato ancora una volta nelle produzioni da SixPm, sembra aver coinvolto il pubblico italiano soprattutto con 5 brani che hanno superato mezzo milioni di ascolti nelle prime 24 ore. La prima è Oh Mamma Mia, la collaborazione con Rose Villain che riprende Che soddisfazione, singolo dell’album Un uomo in blues di Pino Daniele e che cita La Di Da Di di Doug E. Fresh & the Get Fresh Crew. La canzone supera raggiunge i 733mila stream in 24 ore, più di 100mila rispetto a Vibe, prodotta in collaborazione con Bassi Maestro, che aveva curato il progetto MadrePerla. Poi da O a 100 con Shiva e Meravigliosa: con quasi 650mila ascolti, rimane una delle intuizioni più interessanti dell'ultimo album di Guè, che sampla Acqua e sapone degli Stadio, brano tratto dall’album La faccia delle donne.

Tropico Del Capricorno, che affida il proprio titolo all'opera del 1939 di Henry Miller è il primo album italiano a entrare in testa nella Spotify Global Debut nel 2025. Anche se aveva avuto ottimi predecessori nel 2024: basti pensare a Icon di Tony Effe, ma anche Kid Yugi con I Nomi Del Diavolo. Senza dimenticare gli ottimi posizionamenti di Radio Sakura di Rose Villain e Angelina Mango con Pokè Melodrama. Ma c'è una settimana in particolare, quella del Festival di Sanremo, in cui i singoli della kermesse sublimano il loro successo, occupando la top 10 della classifica singoli al debutto su Spotify. Come lo scorso anno, quando nella Top Songs Debut Global, 7 canzoni su 10 venivano dal Festival di Sanremo 2024. Infatti, dietro Talking di Kanye West e Ty Dolla $ign in vetta, si trovavano Tuta Gold di Mahmood, I p’ me, tu p’ te di Geolier, Sinceramente di Annalisa, ma anche la vincitrice, Angelina Mango con La Noia. A chiudere la classifica, Tu No di Irama, Casa Mia di Ghali e Tutto qui di Gazzelle.