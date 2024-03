Rose Villain dietro solo a Ariana Grande: Radio Sakura è tra gli album più ascoltati all’esordio Rose Villain ha esordito in seconda posizione nella Top Album Debut Global di Spotify, alle spalle solo di Ariana Grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Rose Villain (foto di Marcello Dino Junio)

Nella classifica degli album più ascoltati in stream nel loro weekend d'esordio Rose Villain si ferma solo davanti ad Ariana Grande e al ritorno della popstar americana col suo nuovo album "eternal sunshine" che piazza anche le prime dieci canzoni nella top 10 delle canzoni. Radio Sakura, ultima fatica della cantautrice italiana, quindi, conquista un importante secondo posto nella Top Album Debut Global, bissando il successo di altri artisti sanremesi che hanno esordito nelle prime posizioni di questa speciale classifica, declinata, però sui singoli: da Tuta Gold di Mahmood a I p' me, tu p' te di geolier, passando per Sinceramente di Annalisa e La noia di Angelina Mango.

Rose Villain esordisce anche prima di un altro album di un artista italiano, ovvero Sacky che qualche giorno fa ha pubblicato il suo album Balordo che vede anche collaborazioni come quelle di Emis Killa, Luchè, Baby Gang, Rondodasosa, Artie 5ive, 167 Gang, Nike Savage, Rame, Slings e l’internazionale Lacrim. Il rapper di San Siro ha esordito, infatti, in ottava posizione della classifica davanti a Norah Jones, mentre Rose Villain si è messa alle spalle artisti come Bleachers e Judas Priest, con un album che segue di un anno il suo Radio Gotham, certificato di platino due settimane fa. Il risultato è importante perché, benché gli stream siano soprattutto nazionali, danno una visibilità dell'artista anche a un pubblico internazionale, come spiega a Fanpage il Ceo di FIMI Enzo Mazza.

E Rose può festeggiare un ottimo risultato, un anno importante che ha avuto la ciliegina sulla torta con la partecipazione al Festival di Sanremo con Click Boom!, canzone che si è classificata al ventitreesimo posto, ma a cui i numeri regalano altre soddisfazioni. La canzone, infatti, è stata certificata oro poche settimane dopo la fine dell'esperienza sanremese e la settimana successiva ha anche potuto festeggiare, oltre al platino dell'album precedente, anche il secondo disco di platino per Fantasmi, la canzone col la collaborazione di Geolier.

Parlando del nuovo disco ai microfoni di Fanpage, Rose Villain ha spiegato: "Mi ha aperto al pubblico, mi ha permesso di essere fragile, ma soprattutto accolta e amata. Questa cosa mi ha permesso di sbocciare, di essere più confident e più forte. È un disco dove c'è tanta speranza: è forse più crudo del prima, ma è molto onesto. C'è un lato positivo in ogni canzone" e ha aggiunto che quest'album racconta "della capacità dei fiori, ma in generale della natura, di piantarsi dove c'è desolazione, dove tutto sembra fermo. La natura riesce a tornare, ricoprendo tutto di verde. Io auguro tutto questo al mondo, adesso che ci sono disagio, guerra e divisione. È anche un segno di speranza, come con i fiori e la loro resilienza. Spero che torni a esserci un equilibrio.