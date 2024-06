video suggerito

Angelina Mango esordisce in top 10 nella classifica dei migliori debutti al mondo su Spotify Angelina Mango ha esordito nella top 10 della Top Album Debut Global di Spotify, la classifica che conta i debutti degli album mondiali.

Angelina Mango (ph Andrea Bianchera)

Quale sarà il percorso di poké melodrama, il nuovo album di Angelina Mango, lo possiamo già intravedere nelle pieghe che traspaiono da una delle classifiche internazionali che più di tutte danno un'idea di quello che succederà nella settimana. La Top Album Debut Global di Spotify, infatti, è cartina di tornasole di ciò che succederà nei giorni successivi: in breve, se un album italiano entra in quella classifica, molto probabilmente esordirà in cima alla classifica FIMI della settimana. Negli ultimi anni sono stati vari gli album italiani che sono entrati in questa classifica, qualcuno anche in prima posizione. La classifica prende in considerazione gli ascolti fatti nel weekend di lancio di un album, quindi dei primi giorni, quelli di massima spinta, prima dell'assestamento.

E questo primo weekend ha visto Angelina Mango esordire in top 10 della classifica, in nona posizione, per la precisione, riuscendo, comunque, a togliersi una soddisfazione e poter mettere in bio e a curriculum questo risultato. Come già spiegato in precedenza, questa classifica prende in considerazione gli stream globali, il che non specifica molto sui luoghi di provenienza degli stream per la cantautrice di melodrama, molto probabilmente la quasi totalità di quegli ascolti viene dall'Italia, eppure non è difficile immaginare una certa curiosità internazionale, soprattutto per il circuito – ogni anno più forte – Eurofestival, dove la cantante si è classificata al settimo posto con La Noia, canzone che aveva vinto anche il Festival di Sanremo.

Angelina si prepara a un'estate di palco ma soprattutto dovrà capire che ritorno avrà questo suo album in cui ha condensato la sua idea di musica, un melting pot di emozioni e di suoni, sempre nel solco del pop, ma regalandosi la possibilità contemporanea di uscire da certi schemi, cercando sensazioni anche in altri suoni, come dimostra la scelta di melodrama come singolo nuovo, con un video che vola nei trend e ha superato il milione e mezzo di views in pochi giorni. Insomma, mango studia da popstar e in questi mesi ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia, benché la strada sia ancora molto lunga.

Nel frattempo Mango si gode i primi risultati, cercando – anche solo per le statistiche – di esordire in testa alla classifica ed essere la prima donna al primo posto nel 2024. In questi giorni la cantautrice lucana è in giro per l'Italia per presentare l'album ai fan negli instore, mentre questa estate sarà protagonista nei festival, in attesa di due appuntamenti live. Mango, infatti, ha annunciato il tour nei club che comincerà il prossimo 11 ottobre e durerà fino al 27, poi dopo tre giorni la cantautrice si sposterà per il tour europeo che la vedrà protagonista di sette concerti in sei città europee (a Parigi sarà doppia data).