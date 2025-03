La classifica delle migliori università al mondo 2025: un’italiana al primo posto per gli Studi Classici

video suggerito

Gabriella Mazzeo

A livello globale l'Italia si colloca al settimo posto nella classifica delle Università più prestigiose redatta da Qs World University Rankings by Subject per il 2025 che ha suddiviso le università mettendo sotto la lente di ingrandimento i singoli dipartimenti.

Nelle diverse classifiche redatte per facoltà, l'Italia si conferma eccellenza con alcune Università per gli studi umanistici, di Design e Architettura. La Sapienza, per esempio, mantiene la leadership con il primo posto negli Studi Classici, mentre il Politecnico di Milano resta nella parte alta della classifica per Architettura e Design, come per Ingegneria civile, Meccanica e Tecnologica. Per Economia e Marketing spicca la Bocconi e la Normale, anch'essa in top 10 per quanto riguarda gli studi classici. Nella classifica vi è anche la nuova entrata dell'Università IUAV di Venezia. L'elenco nel dettaglio

La classifica delle migliori università al mondo: Sapienza prima negli studi umanistici

Qs World University Ranking by Subject parte da una classifica generale che considera gli atenei di tutto il mondo e suddivide le valutazioni in diverse aree di competenza quali Studi Umanistici (Arts & Humanities), Ingegneria e tecnologia (Engineering and Technology), Medicina e studi correlati (Life Sciences & Medicine), Scienze (Natural Sciences) e Scienze sociali e Management (Social Sciences & Management).

Le diverse macroaree sono suddivise in materie specifiche. Il primo esempio fornito da Qs World University Ranking by Subject è la quello degli Studi Umanistici, il cui ranking si suddivide in altre micro-classifiche per materie (Musica, Linguistica, Teologia, Archeologia, Architettura, Arte e Design, Storia Classica e Antica, Letteratura, Storia, Storia dell'Arte e Filosofia).

Per gli Studi Umanistici al primo posto globalmente troviamo l'Università di Harvard, poi quella di Oxford e di Cambridge. Se si valuta per singole materie e si cerca la migliore università del mondo per la Storia Classica e Antica, la prima in classifica è la nostra Università La Sapienza di Roma, seguita dalle stesse Oxford e Cambridge.

La Normale di Pisa conquista in questo ambito il quinto posto, mentre l'Università di Bologna è al 19esimo posto. L'Università di Pisa conquista una 22esima posizione in questa classifica.

Anche nel settore dell'Archeologia, l'Italia può vantare un buon posizionamento con l'Università Sapienza di Roma all'11esimo posto. La prima in classifica in questo caso è l'Università di Cambridge, seguita da Oxford.

I parametri per valutare le Università nel mondo

Il ranking Qs si è basato su criteri di valutazione quali l'offerta di lavoro per coloro che si iscrivono e la reputazione accademica presso professori e ricercatori di altri atenei nel mondo.

Un criterio forse più soggettivo di altre classifiche che ha suscitato non poche polemiche, anche perché gli esperti di Qs offrono anche consulenza alle singole università per aiutarle a migliorare i risultati. La classifica è però uno strumento per le famiglie e per gli studenti al momento della scelta della facoltà

Il politecnico di Milano è settimo al mondo per gli studi in Architettura

Per quanto riguarda gli studi in Architettura, l'Italia Politecnico di Milano è settimo nel mondo, dietro Harvard e davanti alla cinese Tsinghua University. Alla 20esima posizione troviamo il Politecnico di Torino, mentre le altre italiane si classificano dal 100 fino al 200esimo posto.

Per l'Arte e le materie affiliate, al sesto posto troviamo il Politecnico di Milano, mentre dal 51esimo al 100esimo posto vi sono l'Istituto Marangoni, la NABA, il Politecnico di Torino, la Sapienza di Roma, la Iuav di Venezia, che invece è nona per gli studi di Storia dell'Arte seguita in questa materia dal Politecnico di Torino all'undicesimo posto e dalla Sapienza di Roma al 18esimo.

Torino segue Milano per le facoltà scientifiche nella classifica mondiale

Per quanto riguarda le facoltà scientifiche, l'Italia ha il Politecnico di Milano al 13esimo posto per Ingegneria Civile, seguita dal Politecnico di Torino al 39esimo posto.

Sugli Studi in Medicina, invece, la posizione più alta fatta dall'Italia è l'80esima dell'Università di Milano nella classifica globale 2025. Al 94esimo vi è la Sapienza di Roma. Per Farmacia e Farmacologia la "prima utile" in classifica è l'Università di Milano con il 49esimo posto, insieme alla Sapienza al 56esimo e la Federico II di Napoli all'80esimo.

Per Economia la Bocconi è 17esima nella classifica generale, decima per Business e Management e settima nel settore del Marketing.