Chi è Bambie Thug, cantante che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2024

A cura di Daniela Seclì

Bambie Thug rappresenta l'Irlanda all'Eurovision Song Contest 2024. Ha 31 anni e partecipa all'evento con la canzone Doomsday Blue che parla della sensazione di avere sprecato il proprio potenziale. È una persona non binaria e ha spiegato che la sua canzone è un inno alla comunità queer. Bambie Thug è tra i finalisti dell'Eurovision Song Contest 2024. È statə sceltə per rappresentare l'Irlanda dopo avere vinto lo show Eurosong 2024.

Chi è Bambie Thug, dalla passione per la danza classica al canto

Bambie Thug è natə il 6 marzo 1993 a Macroom in Irlanda. In tenera età, si è dedicatə alla danza ottenendo ottimi risultati tanto da vincere una borsa di studio che l'ha portatə a studiare a Londra. Ma il destino sembrava avere altro in serbo. Bambie Thug, infatti, ha avuto un infortunio al braccio mentre faceva lezione e ha lasciato la danza. Così, si è accostatə al canto. Per anni ha cercato lo stile che riuscisse a esprimere pienamente la sua essenza. Ma, secondo quanto ha dichiarato a GayTimes, la svolta è arrivata con il coming out:

Scrivevo una o due canzoni al giorno. Ma la svolta è avvenuta quando ho fatto coming out come persona non-binaria. Prima di allora avevo un progetto diverso. Ho cambiato il mio nome in Bambie e poi Bambie Thug. Così, tutto ha cominciato a cambiare, era come se l'universo mi dicesse: "Hai lavorato sodo e hai deciso di esprimerti pienamente". Provo puro orgoglio per il progetto Bambie Thug. Ho voluto capire chi fossi davvero. E ho smesso di incollare etichette sul mio genere. Da persona non binaria è qualcosa che mi dà fastidio.

Bambie Thug ha all'attivo diversi singoli tra cui Birthday, P.M.P., Kawasaki (I Love It), Careless e poi quello con cui compete all'Eurovision Song Contest 2024: Doomsday Blue. La sua musica, che ama definire "ouija-pop", ha elementi pop e rock. Il suo profilo Instagram @bambiethug, nel momento in cui scriviamo, conta 72mila follower.

La canzone Doomsday Blue di Bambie Thug in gara all'Eurovision

Doomsday Blue di Bambie Thug è la canzone con cui l'Irlanda gareggia all'Eurovision Song Contest. Il brano parla di cosa si prova quando ci si rende conto di avere sprecato il proprio potenziale, inoltre racconta l'inganno e il dolore che accompagnano un amore non corrisposto. Bambie Thug ha dichiarato a RTE: "Mostra perfettamente le mie sfaccettature artistiche. Come me, questa canzone è esplosiva e impattante, ma anche dolce e con buoni sentimenti". Ecco il testo di Doomsday Blue:

Avada Kadavra, I speak to destroy

The feelings I have I cannot avoid

Through twisted tongues a hex deployed on you

That all the pretties in your bed escape your hands and make you sad

And all the things you wish you had, you lose

I, I, I know you’re living a lie

I, I, I see the scars in your eyes

I, I, I know you’re living a lie

I, I

I guess you’d rather have a star than the moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blue

I, I, I know you’re living a lie

I, I, I know you’re living a lie

Avada Kadavra, the thoughts in my head

The places I touch when lying in bed

The visions of you the words that you said, undo

My heartbeat buried in the ground and to the strings I bind you’re bound

So when you sleep you’ll hear my sound

I, I, I know you’re living a lie

I, I, I see the scars in your eyes

I, I, I know you’re living a lie

I, I

I guess you’d rather have a star than the moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blue

I guess you’d rather have a star than the moon

I guess I always overestimate you

Hoodoo all the things that you do

I’m down, down in my doomsday blue

For your romance I’d beg, steal and borrow

It’s draining me hollow, you

You could slow dance me out of my sorrow

But your favourite colour compared to the others is doom

Doomsday blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Avada Kadavra, I speаk to deѕtroy.

La vita privata di Bambie Thug

Bambie Thug ha padre svedese e madre irlandese. Ha tre sorelle e, attualmente, risiede a Londra. Classe 1993, ha compiuto 31 anni lo scorso marzo. Ha fatto coming out come persona non binaria. Non ama mettere etichette alla sua musica, né costringerla in un unico genere, per questo ha coniato il termine di ouija pop. Sulla partecipazione all'Eurovision Song Contest ha dichiarato a CorkBeo:

Ho iniziato a guardare l'Eurovision con la mia famiglia in tenera età, mia sorella mi portava alle feste dell'Eurovision con i suoi amici. Ricordo che avevo un'ossessione per Loreen e Euphoria.