Cannes e la guerra, il film “Z (comme Z)” cambia titolo dopo le proteste dall’Ucraina Il regista Michel Hazanavicius ha accettato di cambiare il titolo francese della sua opera dopo che l’Ukraine Institute ha fatto notare come la lettera Z, diventata un simbolo di chi sostiene l’invasione russa del Paese, potesse essere vista come una provocazione o una forma di supporto al conflitto.

A cura di Andrea Parrella

Il tema della guerra in Ucraina invade e travolge anche il Festival di Cannes. Il film che aprirà la manifestazione, prevista dal 17 al 28 maggio 2022, cambierà titolo per evitare problemi di reputazione. Si tratta della pellicola diretta dal regista Michel Hazanavicius, che subirà una sostanziale modifica nel suo titolo francese iniziale "Z (comme Z)" dopo che l’Ukraine Institute ha fatto notare come la lettera Z, diventata un simbolo di chi sostiene l’invasione russa del Paese, potesse essere vista come una provocazione o una forma di supporto al conflitto.

Il nuovo titolo francese del film

È stato lo stesso regista francese, di concerto con la produzione e con l'avallo dell'organizzazione della manifestazione, a decidere di cambiare sostanzialmente il titolo del film. “Il mio film ha lo scopo di portare gioia e non vorrei che fosse associato in alcun modo a questa guerra”, ha detto Hazanavicius, comunicando pubblicamente la decisione di allineare il nuovo titolo francese a quello internazionale: Copuez (Cut).

Il comunicato dell'organizzazione

Ad accodarsi è proprio l'organizzazione del Festival di Cannes, che con un comunicato ha sposato a pieno la decisione del regista:

Leggi anche Zelensky da Ballando con le Stelle alla guerra, quando il presidente ucraino era un volto della Tv