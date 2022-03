Bafta 2022, la lista con tutti i vincitori La 75esima edizione dei Bafta, i premi cinematografici assegnati dalla British Academy, ha visto eccellere un film come “Dune” che ottenuto più di due premi. Il miglior film, però, è andato a “Il potere del cane” di Jane Campion. Ecco la lista di tutti i vincitori.

A cura di Ilaria Costabile

Sono stati annunciati i Bafta Awards 2022, tra i premi cinematografici più importanti al mondo la cui cerimonia di premiazione si tiene nella prestigiosa location del Royal Albert Hall, e che come di consueto precedono l'arrivo degli Oscar la cui cerimonia si terrà il prossimo 27 marzo. Tanti i film candidati nelle varie categorie, tra cui figurava anche "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino che, però, non è riuscito a portare a casa nessuna vittoria. Tra i titoli più premiati figura "Il potere del cane" che già nei precedenti eventi ha fatto incetta di premi e riconoscimenti.

L'elenco di tutti i vincitori

I Bafta 2022, ovvero i premi della British Academy of Film and Television Arts, hanno visto trionfare tra i tanti titoli candidati nelle varie categorie "Dune" di Denis Villeneueve che ha portato a casa ben quattro premi. A primeggiare come miglior film straniero, invece, è stato "Drive my car" che ancora una volta ha superato il film firmato da Paolo Sorrentino che, però, compare anche nella cinquina degli Oscar 2022. Di seguito l'elenco completo di tutti i vincitori della 75esima edizione: