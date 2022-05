Achille Lauro incendia il palco dell’Eurovision tra il bacio a Boss Doms e il toro meccanico Achille Lauro è in gara all’Eurovision Song Contest 2022, dove rappresenta San Marino. L’artista ha incendiato il palco con la sua performance e la canzone Stripper.

A cura di Daniela Seclì

Achille Lauro ha incendiato il Pala Olimpico di Torino durante la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022. L'artista ha rappresentato San Marino con la canzone Stripper, con cui racconta la totale libertà in amore. Una performance esplosiva tra baci e tori meccanici.

Achille Lauro a Eurovision Song Contest 2022

Achille Lauro ha stupito con un look davvero perfetto per l'evento. Cappello da cowboy, boa nero di piume e una tutina attillata. Al grido di "All I need is love", tra fiamme e fumo, il performer ha catturato l'attenzione dei presenti e dei milioni di spettatori che seguono l'evento da casa. Dopo aver baciato Boss Doms, all'anagrafe Edoardo Manozzi, è salito su un toro meccanico e ha concluso così la sua performance. Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio erano sinceramente stupiti dall'esibizione dell'artista. Il paroliere ha commentato: "Il testo è originale, grande coreografia, mi è piaciuto questo brano punk rock, lui poi ha un'immagine bellissima". Corsi gli ha fatto eco: "Ha incendiato il palco".

Il testo di Stripper di Achille Lauro

È una stripper, sì

Questo amore è uno strip club, ah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, corri

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me

I don't know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha seicento cavalli

Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don't know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Madonna che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don't know