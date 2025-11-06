Black Friday 2025: gli sconti sui prodotti elettronici da non lasciarsi scappare prima dell’evento

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday 2025 è in arrivo. Il prossimo 28 novembre, il mese degli sconti entra nel vivo con prezzi al ribasso in tutti i negozi e gli e-commerce. Molti store hanno già annunciato diverse promozioni in attesa dell’evento ufficiale e del Black Week, che comincerà qualche giorno prima, il 24 novembre.

Anche Amazon ha anticipato le offerte, per cui è già possibile acquistare dalla piattaforma Basic numerosi articoli tecnologici: smartphone, tablet, auricolari, smartwatch e accessori per il gaming. I prezzi sono super vantaggiosi, con sconti che arrivano anche oltre il 50 %.

I migliori dispositivi elettronici da acquistare su Amazon in attesa del Black Friday

Le festività natalizie sono alle porte e si avvicina il momento di pensare ai regali. Il mese di novembre è l'occasione migliore per prepararsi agli acquisti, con sconti super vantaggiosi su centinaia di dispositivi elettronici, perché un nuovo smartphone o il tablet di ultima generazione accontentano chiunque. Di seguito, abbiamo preparato per voi una classifica dei migliori dispositivi elettronici scontati da non lasciarsi scappare.

Xiaomi Redmi Note 14

Un ampio display OLED da 6.67″, un comparto fotografico da 180 MP e una lunga autonomia della batteria, sono gli elementi principali del modello Redmi Note 14 di Xiaomi, uno smartphone che integra le funzionalità dell'AI in un design elegante e resistente.

Lenovo Tab M11

Tablet versatile che include un pennino per sfruttare al meglio le sue funzionalità, il modello Lenovo Tab M11 è una buona soluzione per chi vuole guardare film e serie tv in streaming ovunque voi siate. È munito di un display LCD da 11″ e di una batteria dalla lunga durata, capace di garantire circa 10 ore di riproduzione video continua.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Dotato di un buon processore Intel Core i5 di 13a generazione, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 vi consente di lavorare su più fronti senza interruzioni, surriscaldamenti o bug. Completano il quadro il design super leggero con un nitido schermo da 15,6″ e il prezzo ribassato di 200 euro.

Hisense Smart TV 55″

Se volete sostituire il vostro vecchio televisore con uno schermo più grande e sottile questo è il momento giusto per acquistare la Smart TV da 55″ Hisense, un modello che assicura una qualità video straordinaria con Dolby Vision e un audio cristallino con supporti Dolby Audio e Dts. Grazie all'AI, le immagini sfocate vengono ridimensionate, rendendole più nitide e definite.

Philips Monitor 346B1C

Indicato sia per il gaming che per migliorare la visibilità del proprio lavoro, questo monitor Philips 346b1c curvo offre immagini estremamente cristalline. Grazie alla presenza della docking station USB-C per notebook, potete trasmettere simultaneamente i file e le schermate sul desktop e caricare il vostro portatile.

OPPO Enco Buds3 Pro

Piccoli, stabili e leggeri, gli auricolari Bluetooth OPPO Enco Buds3 Pro sono la soluzione più vantaggiosa per abbandonare gli scomodi modelli con il filo. Sono muniti del sistema di cancellazione attiva dei rumori, che vi consente di immergervi completamente nella vostra musica preferita, senza essere disturbati dal trambusto esterno.

Lankey Sound cuffie Bluetooth

Consigliate per chi preferisce ascoltare la musica indossando delle buone over-ear, le cuffie wireless Lankey Sound offrono una stabile connessione Bluetooth, che vi consente di ascoltare i vostri brani preferiti senza interruzioni. Sono anche munite di 6 modalità di equalizzazione, in modo che possiate personalizzare il suono.

OUKITEL V6

Se cercate uno smartwatch elegante e allo stesso tempo ricco di funzionalità per le vostre attività sportive è il caso di approfittare di un super sconto sul modello OUKITEL V6. Questo orologio dal quadrante rotondo di 1.6″ offre oltre 100 modalità sportive e un preciso monitoraggio della salute in tempo reale.

Toptro A1

Consigliato a chi vuole allestire un impianto Home Cinema di primo livello, il proiettore 4K Taptro A1 incorpora altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, così da riprodurre un audio immersivo. La qualità delle immagini è regolata automaticamente dall'AI, permettendovi di guardare i vostri film preferiti sempre in definizione 4K. Le applicazioni di Netflix, Prime Video e YouTube sono certificate con licenza e preinstallate sul dispositivo.

W-KING cassa Bluetooth

Se cercate una cassa Bluetooth per ascoltare la musica a tutto volume con i vostri amici anche durante attività in condizioni estreme, l'altoparlante W-KING offre un suono forte con potenza di picco da 100 W e un design super robusto e impermeabile. La sua batteria vi garantisce 40 ore di riproduzione audio senza fili.

