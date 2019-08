in foto: In foto: un istituto comprensivo di Milano.

Il 12 settembre inizia l'anno scolastico 2019-2020, e molte famiglie iniziano a cercare informazioni sull'adozione dei libri scolastici e su come poter risparmiare per l'acquisto dei libri di testo. Secondo la consueta indagine dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, rispetto all'anno precedente ogni studente spenderà l'1,3% in più in astucci, diari e libri scolastici.

Il caro libri, in particolare, si preannuncia consistente, e i dati parlano chiaro: nel 2019 uno studente spenderà circa 470,55€ per tutti i libri scolastici e 2 dizionari, quindi il 3% rispetto al 2018. L'acquisto dei libri usati, però, permette di risparmiare fino al 33% e oltre. Il costo dei libri di testo è poi particolarmente alto per chi inizia le prime classi delle medie o delle superiori.

Risparmiare sui libri scolastici è possibile: la soluzione è acquistarli online, sia nel caso dei testi nuovi che per l'usato. Vediamo come e dove comprare libri di testo per il nuovo anno scolastico: anticipiamo già che tra gli store online disponibili quello che propone sconti più convenienti è Amazon.

Libri scolastici: i vantaggi di acquistarli online

Se negli anni scorsi acquistare i libri scolastici era sinonimo di lunghe code, attese infinite e incertezza su quali fossero le adozioni dei libri di testo, adesso è molto più facile risparmiare sui libri scolastici acquistandoli online.

Questo per una serie di motivi: innanzitutto è più semplice sapere quali sono le adozioni per i libri di testo, già disponibili sul sito di AIE e sul portale Adozioni Scolastiche di Amazon. Inoltre i negozi online di libri di testo offrono sconti e vantaggi per chi sceglie di acquistare libri scolastici online, per non parlare del fatto che non sarà necessario fare lunghe code o difficili prenotazioni per avere tutti i libri di testo.

Libri scolastici nuovi

Per quanto riguarda l'acquisto di libri scolastici nuovi, come abbiamo anticipato è Amazon il portale che offre più opportunità di risparmio: fino al 31 agosto, con una spesa di 20 euro ogni utente riceverà un buono sconto da 5 euro.

Inoltre tutti i libri scolastici nuovi sono scontati del 10%: una percentuale che può sembrare irrisoria, ma che moltiplicata per il numero di libri da comprare può rappresentare un risparmio consistente. Basterà collegarsi sulla pagina dedicata alle adozioni dei libri di testo, selezionare il Comune, la scuola e la classe di appartenenza per avere l'elenco completo delle adozioni per l'anno 2019-2020.

Anche altri negozi online come IBS permettono di consultare le adozioni dei libri di testo e ricevere dei buoni sconto, ma Amazon è tra tutti gli e-commerce quello che propone offerte più convenienti.

Libri scolastici usati

Come si evince dall'indagine di Federconsumatori, chi acquista libri di testo usati ha la possibilità di risparmiare fino al 33% e oltre, evitando dunque il caro libri di quest'anno. Oltre che nei mercatini di libri scolastici usati allestiti in diverse scuole e quartieri in tutta Italia, è possibile acquistare libri scolastici usati online su Libraccio, con uno sconto fino al 50% sul prezzo di copertina.

Oltre che su Libraccio, anche Amazon propone una selezione di libri scolastici usati, specificando anche la tipologia di usato e l'eventuale presenza di sottolineature, rilegature aggiuntive e altro.

Libri scolastici in sconto nei supermercati

Oltre all'acquisto online, per risparmiare sui libri scolastici si può approfittare anche delle promozioni dei maggiori supermercati italiani, come nel caso di Coop, Conad e Carrefour. Vediamo nello specifico in cosa consistono queste promozioni e perchè sono convenienti.

Coop

I soci dei supermercati Coop possono ordinare i libri scolastici direttamente all'interno del supermercato entro il 30 settembre 2019. Nel caso dei libri nuovi, Coop restituisce il 25% del prezzo di copertina in buoni spesa: non vi è dunque un effettivo sconto sul prezzo intero, ma la possibilità di riavere indietro un quarto dei soldi spesi sottoforma di buoni per acquistare i prodotti del supermercato.

Nel momento in cui si ordinano i libri scolastici sul sito della Coop, è possibile scegliere anche la preferenza per l'usato: se disponibile, l'utente riceverà il libro usato pagandolo poco più della metà del prezzo di copertina. È possibile ritirare i libri entro la fine di dicembre nei punti vendita selezionati; i termini e le condizioni della promozione sono consultabili sul sito di Coop.

Conad

Dal 1 giugno al 19 ottobre 2019 i soci Conad possono prenotare i libri scolastici sul sito del supermercato: anche in questo caso, il 25% del prezzo di copertina verrà restituito in buoni spesa da utilizzare all'interno del supermercato, da utilizzare entro il 1 dicembre 2019.

Carrefour

Anche Carrefour offre ai suoi clienti una promozione simile a quella di Conad e Coop: chi prenota libri scolastici online e li ritira in uno dei supermercati Carrefour può ottenere un buono spesa pari al 25% del prezzo di copertina. Se invece i libri vengono prenotati direttamente al supermercato, il buono spesa si riduce al 20%.