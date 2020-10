A partire dalla mezzanotte del 13 Ottobre è iniziato il tanto atteso Prime Day di Amazon, due giorni di offerte lampo e sconti imperdibili validi in Italia fino alle 23:59 del 14 Ottobre. Lo speciale offerte TV e Smart TV del Prime Day offre la possibilità di acquistare i televisori delle migliori marche e alcuni interessanti accessori tv, come le Soundbar, a prezzi davvero convenienti ma solo per un periodo limitato.

Moltissime sono le super offerte già attive su Amazon che riguardano l'elettronica di consumo e molte altre sono in arrivo nelle prossime ore.

Ecco le offerte TV Amazon Prime Day più convenienti per acquistare TV Samsung, LG, Sharp, Sony e Hisense con sconti fino al 55% sul prezzo di partenza.

Le offerte Amazon Prime Day Tv da non perdere

Il Prime Day è un'occasione perfetta per cambiare il vecchio televisore di casa, o acquistarne uno nuovo, ad un prezzo scontatissimo. I prezzi di partenza delle TV e delle Smart Tv dipendono dal brand e dalle specifiche tecniche del modello: pollici, risoluzione, schermo, navigazione in Internet o altre funzionalità all'avanguardia.

Gli sconti partono dal 30% fino a superare il 50% permettendo di risparmiare sul carrello finale e ricevere direttamente a casa la nuova Tv.

Ecco le offerte Tv e Smart Tv più convenienti disponibili su Amazon in occasione del Prime Day.

1. Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame, 4K – 49″

Samsung The Frame è una Smart Tv QLED del colosso sudcoreano da 49" pollici con cornice nera con classe energetica B uscito nel 2019. Il processore 4K assicura immagini nitide e permetterà di apprezzarle nei minimi dettagli. In più il sensore di luminosità riesce ad adattare la luminosità dello schermo a quella dell'ambiente, un vero toccasana per la vista.

Il nome The Frame deriva da una caratteristica fondamentale di questo televisore: si può appendere proprio come un quadro.

Insomma un vero e proprio elemento di design capace di dare un tocco di classe al salotto o alla camera da letto. In più grazie a Samsung Collection è possibile selezionare dall'Art Store le opere d'arte che meglio si sposano con l'arredo della stanza.

La smart Tv Samsung è dotata di un cavo di connessione molto discreto, quasi invisibile, che può essere utilizzato per connettere eventuali dispositivi terzi senza ingombro.

La Smart TV Samsung The Frame è la migliore offerta tv disponibile al momento su Amazon. Infatti grazie al Prime Day è possibile acquistare il modello da 49 pollici con uno sconto del 55% sul prezzo iniziale, risparmiando ben 719,01€.

2. Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58″

La Smart TV Hisense è un modello LED con risoluzione 4K Ultra HD da 58" pollici che permette di guardare film, serie tv, programmi e sport ad altissima risoluzione. Il televisore è munito sia di supporto da tavolo che montaggio a parete perciò sarà possibile scegliere liberamente il posto in cui metterlo.

Attraverso la tecnologia precision colour è possibile ottener immagini naturali con colori accurati non troppo saturi e in più grazie al 4K si potranno riprodurre tutti i contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili. Questo modello è davvero completo per quanto riguarda le tipologie di connessione (Wireless, Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI) e ha supporta i principali programmi di streaming in abbonamento: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, TimVision e DAZN.

Un'atra chicca di questo televisore? Alexa integrata, basterà chiederle di ascoltare le notizie, le previsioni meteo e ancora altre info per ricevere tutte le risposte.

Per il Prime Day Amazon applica un super sconto del 44% sul prezzo iniziale. Approfittando degli sconti è possibile acquistare questa smart Tv al prezzo speciale di 389,99 €.

3. Sharp Aquos 4T-C50BL6EF2AB – 50″ Smart TV 4K Ultra HD

Il Prime Day di Amazon mette in offerta anche la Smart TV Sharp Aquos 4T-C50BL6EF2AB 50″ pollici con uno sconto di 209,01€, ovvero il 38% in meno rispetto al prezzo iniziale della tv. Il modello è pensato per un montaggio a parete con staffa ed è munito di Google Assistant, direttamente dal telecomando sarà possibile attivare il comando vocale per chiedere cose, controllare gli altri dispositivi in casa o semplicemente per intrattenimento.

Questo televisore LED con risoluzione 4K offre incredibili prestazioni video e essendo dotato di sistemi audio integrati Harmann Kardon regala una vera e propria esperienza da cinema.

Connessioni supportate: Wi-Fi, Ethernet, HDMI e bluetooth oltre ai servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix e Youtube.

4. Sony KD43X7055PBAEP, Smart Tv 43 Pollici, 4K Hdr Led Ultra Hd

Anche Sony rientra tra gli sconti Tv più invitanti di questo Prime Day 2020 con il suo modello di Smart Tv KD43X7055PBAEP 43 Pollici. L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 33% sul prezzo consigliato, risparmiando 250€ sull'acquisto del televisore Sony.

Rapidamente alcune caratteristiche della smart Tv che possono essere utili in fase di scelta.

Un modello LED 4K Ultra HD hdr che presenta una risoluzione ottimale, ben più performante delle immagini in full HD. Il processore 4k con il Reality PRO riesce ad analizzare le singole immagini in riproduzione migliorandone in tempo reale nitidezza e contrasto. In più il triluminos Display assicura colori naturali e restituisce realismo ai film in riproduzione.

Finiamo con alcune caratteristiche importanti che caratterizzano questo modello Sony: possibilità di navigare su Internet, possibilità di vedere i video direttamente sulle app (Youtube, Prime Video e Netflix), compatibilità con alexa e google home.

5. Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″ Ultra HD 4K

Gli amanti delle Tv Samsung saranno ancora più contenti visto che le offerte Prime Day Tv più vantaggiose sono proprio quelle che riguardano il gruppo sudcoreano. Il modello QLED Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T da 55 pollici silver è dotato di telecomando premium metal one remote, un'esclusiva rispetto alla serie Q60 molto apprezzata dagli utenti che lo hanno acquistato.

Lo schermo qled assicura un miliardo di colori per le immagini e la retroilluminazione del dual LED assicura colori più profondi. Tutto questo è reso possibile dalla tecnologia Quantum hdr con dual LED, una caratteristica che influisce molto sulla resa dell'immagine.

La Smart TV Samsung Serie Q64T da 55 pollici è in super offerta a 679,99 € (risparmio di 319,01 € e sconto del 32%).

6. Sharp Aquos 40BN6E – 40″ Smart TV 4K Ultra HD Dolby ATMOS

In offerta speciale a 319,99 € senza costi aggiuntivi di spedizione: solo per l'Amazon Prime Day. Approfittando degli sconti esclusivi si potrà risparmiare fino al 32% sull'acquisto (149€) della Smart Tv Sharp Aquos 40BN6E – 40 pollici.

Questo modello in 4K uhd android 9.0 è integrato con Google Assistant, ed è possibile attivarlo per chiedere informazioni direttamente dal telecomando. Grandissime prestazioni audio grazie ai sistemi integrati audio Harman Kardon e al nuovissimo sistema Audio 3D che offrono un'esperienza quasi da cinema.

7. LG NanoCell TV AI 49NANO806NA.APID, Smart TV 49″

Anche LG con la sua Smart TV NanoCell da 49 pollici entra in promozione su Amazon con uno sconto del 31% che assicura un risparmio di 200€ sull'acquisto. Grazie alle imperdibili offerte sulle Smart TV è possibile acquistare questo modello con pannello ips 4K con velocissimo processore quad core al prezzo di 449,99 €.

Questo televisore con tecnologia pure colors assorbe le lunghezza d'onda in eccesso, consente di riprodurre immagini definite e realistiche dai colori intensi e, in più, grazie alla velocità del processore, l LG NanoCell riesce ad eliminare distorsioni di colore migliorando di molto l'immagine.

Funzione molto utile è l'integrazione con gli assistenti vocali, per un'esperienza d'uso molto più pratica e veloce.

8. Samsung Smart TV UE43TU7190UXZT 43″ Serie TU7190, Crystal UHD

Il modello UE43TU7190UXZT DA 43" pollici integrato con assistenti vocali come Alexa, Bixby e Google Assistant, è dotato di un processore crystal 4k che restituisce immagini perfette dall'ottima risoluzione, in più con l'HDR i dettagli saranno definiti e nitidi. Il risultato? Un'immagine realistica con sfumature da cinema.

Solo per il Prime Day è disponibile per le prossime ore ad un prezzo super scontato di 279,99€.

9. Sharp Aquos 4T-C55BL3EF2AB – 55″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0

Ancora sconti e offerte per le Tv Sharp Aquos. Il modello 55 pollici 4T-C55BL3EF2AB 4K uhd è in offerta a 399,99 € (un risparmio di oltre 100€ sul prezzo iniziale). Una smart tv molto completa che permette riprodurre foto e video grazie alla connessione wireless, oltre che usare app come Skype per le videochiamate, in più attraverso il Bluetooth è possibile collegare cuffie wireless direttamente al televisore per ascoltare i film senza l'ingombro del filo.

Anche questo modello è integrato con sistemi audio Harman Kardon, una partnership che offre prestazioni audio davvero ottimali: sarà come essere al cinema. Il modello è va installato a parete grazie ad una staffa ed ha inoltre la modalità Game: ottime prestazioni del gioco grazie al 4K e alla tecnologia HDR.

Ulteriori informazioni utili: la smart Tv Sharp Aquos presenta ingressi HDMI, slot USB e una porta SD card, in questo modo sarà facilissimo connettere la Tv alla sorgente più adatta.

Non solo offerte Tv per il Prime Day: le Soundbar

Oltre agli sconti vantaggiosi sulle Smart Tv è possibile approfittare durante anche delle offerte sulle soundbar per tv. Di seguito i tre modelli più convenienti in termini di prezzo che perfezioneranno l'esperienza audio durante la riproduzione di film, partite e molto altro.

Samsung Soundbar HW-T650/ZF da 340 W, 3.1 Canali, Nero

La Soundbar Samsung HW-T650/ZF è dotata di 7 speaker ed ha una potenza di 340w. Grazie alla tecnologia surround sound 3D riproduce un suono equalizzato e coinvolgente, sarà quasi come essere in una sala cinema.

Questo accessorio per tv ottimizza l'audio delle riproduzioni video e analizza le fonti sonore in modo da ottimizzarle in base alla tipologia di contenuto. È una delle soundbar più richieste da chi gioca con la console: in questo caso basterà impostare la funzione Game Mode per potenziare gli effetti sonori e avere una migliore esperienza di gioco.

Prezzo promozionale super scontato (32%) solo per il Prime Day: 229,99 €.

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 100W

Se si cerca una buona offerta per ambienti più piccoli sarà sufficiente una soundbar un po' meno potente come la Samsung HW-T430/ZF 100w. Stesse specifiche di quella precedente, essendo lo stesso modello, tranne la potenza e naturalmente il prezzo: 129,99 €.

Sony HT-RT4 – Sistema Home Cinema 5.1 Soundbar, Subwoofer e 2 Speaker

Super offerta per gli appassionati dell'audio con il sistema Home Cinema Sony HT-RT4 che include oltre alla Soundbar anche il Subwoofer e 2 Speaker per rendere ancora più incredibile la visione di film e serie tv. Un prodotto ideale per chi ama l'effetto cinema.

Questo sistema Home Cinema crea un suono davvero autentico e grazie ai 4 elementi compatti non rovina il design di casa.

Connessione davvero semplice alla TV tramite HDMI oppure senza fili con smartphone grazie a NFC e Bluetooth.