L'attesa è finita: oggi è ufficialmente iniziato l'Amazon Prime Day 2020. Alle 00:01 di oggi 13 ottobre, il colosso americano ha attivato le offerte per questa prima giornata di sconti riservati ai clienti Prime. L'evento, che durerà fino alle 23:59 di domani 14 ottobre, coinvolgerà migliaia di prodotti del catalogo Amazon: dall'elettronica, alla moda, dal beauty ai prodotti per la casa e la cucina.

oltre a consultare la pagina dedicata all'evento, per capire quali sono le migliori offerte e non farvi sfuggire le occasioni più vantaggiose, in questo articolo abbiamo selezionato le offerte più interessanti e con le percentuali di sconto più convenienti.

Ecco tutte le migliori offerte di oggi 13 ottobre per il Prime Day 2020.

Le offerte lampo Prime Day di oggi 13 ottobre

Non mancano le offerte lampo che, come sappiamo, interessano pochi prodotti proposti a prezzi molto competitivi ma in quantità limitate e per un tempo ridotto. Per queste prime ore di Amazon Prime, le offerte lampo disponibili sono:

60% di sconto sull'aspirapolvere a traino senza sacco Breeze di Hoover : 700 Watt, capacità del contenitore di 2 litri, con tecnologia ciclonica, tubo estensibile e spazzola per tappeti e per parquet

: 700 Watt, capacità del contenitore di 2 litri, con tecnologia ciclonica, tubo estensibile e spazzola per tappeti e per parquet 37% di sconto sul forno a microonde combinato di Samsung: vano interno smaltato in ceramica, capacità di 23 litri, con Grill e potenza di 800 W.

Offerte Prime Day 2020 di martedì 13 ottobre

Le offerte per questo Prime Day saranno di tre tipologie: le offerte del giorno, che avranno una durata di 24 ore, le offerte lampo, con durata limitata, e le offerte wow, quelle imperdibili, che interesseranno prodotti particolarmente interessanti che resteranno in sconto per poco tempo. Partiamo dalle migliori offerte del giorno e vediamo quali sono le migliori offerte di oggi 13 ottobre.

Casa e Cucina

Ecco i migliori sconti nella categoria Casa e Cucina, con sconti su lavatrici, asciugatrici, prodotti per la pulizia ed elettrodomestici:

Bellezza e cura della persona

Vediamo ora le offerte più interessanti sui prodotti di skincare, bellezza e cura della persona:

Elettronica

Per quanto riguarda la categoria dell'elettronica, le offerte di questa prima giornata interesseranno soprattutto il settore gaming e music:

Fino al 30% su altoparlanti, cuffie e strumenti musicali come cuffie noise, microfoni professionali Usb, giradischi e casse bluetooth;

come cuffie noise, microfoni professionali Usb, giradischi e casse bluetooth; Fino al 29% di sconto su Gaming Acer, Lenovo e Hp come l'IdeaPad Gaming 3 di Lenovo, il notebook Gaming Omed di HP, i notebook gaming di MSI e schede madre gaming di Asus.

Bebè e Infanzia

Offerte interessanti anche nelle categorie dedicate ai più piccoli, con giochi e passeggini a prezzi vantaggiosi:

Moda e Abbigliamento

Anche le categorie Moda e Abbigliamento vengono coinvolte in questa prima giornata di Prime Day, con offerte che interessano scarpe, accessori, borse e molto altro:

Fitness e sport

Per quanto riguarda la sezione fitness e sport, tra i prodotti in offerta ci sono sia prodotti per l'abbigliamento sportivo e attrezzatura per sport subacquei e arrampicata, sia attrezzi per chi desidera iniziare a praticare sport homemade: