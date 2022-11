Cyber Monday 2022: le migliori offerte su Amazon e i prodotti più scontati di oggi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, lunedì 28 novembre 2022, è il Cyber Monday. Da mezzanotte alle 23.59 di oggi potrete approfittare degli sconti che si concentreranno esclusivamente sui dispositivi tecnologici: la differenza con il Black Friday, infatti, sta proprio nelle categorie coinvolte nelle promozioni.

Dunque, se durante il Black Friday non avete trovato smartphone, smartwatch, smart tv o dispositivi Alexa che facessero al caso vostro, potrete ritentare oggi.

Gli sconti coinvolgono anche i più grandi marchi, come Apple, Samsung, LG e Lenovo, ma non solo.

Di seguito, trovate una raccolta delle migliori offerte che Amazon propone in occasione del Cyber Monday.

Iphone in sconto

Gli amanti del marchio Apple saranno contenti di sapere che tra i prodotti tecnologici in offerta ci sono anche alcuni modelli di Iphone. Ecco quali sono:

Apple Watch in promozione

Anche alcuni Apple Watch sono in offerta in questa giornata. Ve li abbiamo elencati qui di seguito:

Dispositivi Apple in offerta

Se tra i dispositivi Apple che vorreste acquistare non ci sono Iphone o smart watch, vi proponiamo gli altri prodotti del marchio che potete trovare in offerta in occasione del Cyber Monday 2022:

Dispositivi Amazon da acquistare durante il Cyber Monday

Tra gli sconti di questa giornata ci sono anche quelli dedicati ai più importanti dispositivi a marchio Amazon. Ecco quelli con lo sconto più conveniente:

Smart tv ad un prezzo vantaggioso

Se invece state cercando un nuovo smart tv, qui trovate una raccolta di quelli che oggi potete trovare con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Computer portatili da acquistare su Amazon

Di seguito, vi segnaliamo quali sono i pc portatili e i laptop che potete trovare ad un prezzo vantaggioso su Amazon in occasione del Cyber Monday.

Cuffie e auricolari wireless in offerta

Una buona idea potrebbe essere anche quella di approfittare degli sconti per comprare un nuovo paio di cuffie o di auricolari, per voi o per qualcuno a cui fare una bella sorpresa a Natale. Ecco qualche suggerimento per gli acquisti:

Tablet in promozione

Per aiutarvi a non perdervi tra le tante offerte disponibili oggi, abbiamo raccolto per voi anche i tablet più convenienti da acquistare in giornata.

Videogiochi da acquistare ad un prezzo conveniente

Gli amanti del gaming apprezzeranno certamente che tra i prodotti in sconto ci siano anche i videogiochi, più o meno recenti. Ecco quelli più apprezzati al momento:

Altri dispositivi tecnologici in sconto

Se fino ad ora non avete trovato ciò di cui avete bisogno, nessun problema. Di seguito, una carrellata di altri prodotti che potrebbero destare il vostro interesse e che converrebbe acquistare in sconto: