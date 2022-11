Cyber Monday: cos’è, cosa significa e come funziona

Avete mai sentito parlare del Cyber Monday? Fissato per il lunedì successivo al giorno del ringraziamento, altro non è che l’evento conclusivo del Black Friday, il venerdì di sconti e offerte pazze. Ma qual è il vero significato di questa giornata, quali sono le sue origini e come funziona? Scopriamolo insieme.