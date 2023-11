Black Friday: le 12 cose che non sapevi di volere sotto i 50€

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso. Questo è il momento giusto per fare acquisti e approfittarne anche per cominciare ad acquistare qualche regalo di Natale anche per se stessi. Sai che, grazie agli sconti disponibili, puoi trovare cose interessanti anche sotto i 50 euro? Per fare il dono giusto non serve spendere grosse cifre, ma se si può usufruire delle offerte per comprare qualcosa che ha un valore maggiore, perché no? Ecco, quindi, una selezione di prodotti in offerta sotto i 50 euro fatta da noi, per aiutarvi a scegliere senza impazzire.

Bracciale personalizzabile Pendi

È davvero difficile trovare il regalo di Natale giusto che riesca a esprimere quanto sia preziosa per noi una persona, specie quando è una delle persone a noi più care, come una sorella, un genitore, la propria compagna. Ma una valida idea potrebbe essere il bracciale personalizzabile Pendi. Semplice ed elegante, si indossa comodamente, ma soprattutto in grado di lasciare senza parole grazie alla dedica personalizzata. Come ad esempio frase che non abbiamo mai avuto il coraggio di dire, così che possa farlo il regalo al posto nostro. Disponibile in 4 colorazioni, tutte resistenti all'usura del tempo. Realizzato in acciaio inossidabile e senza nichel, è disponibile in diverse misure. Inoltre acquistandone due c'è la possibilità di scegliere altri due prodotti Pendi in omaggio.

Echo Dot con orologio

Per esempio, che ne dite di regalare un Echo Dot? Questo modello di quinta generazione del 2022 rimanda anche l'ora, oltre a essere utilizzabile per chiedere informazioni sul meteo, fare liste e ascoltare la radio e la musica presente sul proprio account Amazon Music. Può essere attivato sia con il bluetooth che con il Wi-Fi. Questo modello è disponibile in diversi colori: scegli quello che meglio si inserisce nella tua camera e che più ti piace.

Ambielly calzini termici a fantasia

Piedi sempre freddi? I calzini termici Ambielly sono caldi, comodi e divertenti. Disponibili in diverse fantasie, inclusi alcuni dei nostri animali domestici preferiti. Realizzati in colori vividi e in caldo cotone, possono essere comodamente lavati in lavatrice senza temere che si rovinino. Disponibili in diverse misure sono adatti sia ad adulti che a bambini.

Regolabarba 8-in-1 Braun MGK3441

Gli uomini invece potrebbero trovare conveniente l'acquisto del rifinitore da barba Braun Regolabarba 8-in-1 MGK3441, ideale anche per accorciare i peli sul petto e sulle gambe. Nella confezione sono comprese anche due lamette di ricambio e un pettine regolabile in cinque modalità, oltre che un cavo usb per ricaricarlo ovunque.

Lavavetri elettrico Bosch Home and Garden 06008B7000

Hai mai pensato di acquistare un lavavetri elettrico, per rendere più facile la pulizia delle finestre, delle docce e di tutte le superfici in vetro? Il modello Home and Garden 06008B7000 di Bosch è dotato di due teste aspiranti di dimensioni diverse, da alternare in base al punto da raggiungere e alla grandezza della superficie. L'autonomia della batteria è un punto a suo favore: prima che l'elettrodomestico si scarichi del tutto passerà circa un'ora.

Controller Wireless Luna

I gamers apprezzeranno di poter acquistare ad un prezzo molto conveniente anche il controller wireless Luna, compatibile con pc Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e smart TV Samsung e LG che permettono di accedere al servizio di cloud gaming di Amazon.

Cuffie Bluetooth a forma di panda

Un'idea regalo simpatica sono le cuffie bluetooth a forma di panda, perfette per dei bambini, ma anche per delle amiche a cui fare un regalo molto simpatico, oltre che utile. Quelle che vi proponiamo noi, oltre ad avere un design accattivante, rimandano un suono pulito e nitido e hanno un'autonomia di 36 ore.

Idromassaggiatore Plantare HoMedics Bubble Mate Foot Spa

Dopo una giornata sempre in giro non c'è niente di meglio di un bel pediluvio per prendersi cura dei propri piedi, per sgonfiarli e alleviare il dolore. L'idromassaggiatore plantare HoMedics Bubble Mate Foot Spa è l'alleato giusto in tal senso. Nella confezione è compresa anche la prema pomice per l'esfoliazione della pianta.

Maglietta a maniche lunghe Tommy Hilfiger

Agli uomini amanti della moda segnaliamo lo sconto riservato alla maglietta a maniche lunghe di Tommy Hilfiger. Il capo è realizzato con cotone di qualità ed è disponibile in tutte le taglie e in diversi colori. Può essere indossata da sola o sotto ad una camicia aperta, con un pantalone elegante o abbinata ad un jeans.

Scarpe da tennis Adidas Advantage da uomo

E perché non abbinarci un bel paio di scarpe? Ad esempio, le scarpe da tennis Adidas Advantage, comode, alla moda e decisamente versatili. In particolare, segnaliamo lo sconto sul modello di colore bianco con dettagli in verde. Sono disponibili tutti i numeri.

Collana Swarovski Attract

Alle donne, invece, segnaliamo la collana Swarovski Attract, semplice ed elegante, ideale per impreziosire qualsiasi tipo di abbigliamento, da quello più elegante a quello più casual. Il punto luce squadrato illumina viso e decolletè senza risultare eccessivo.

Yankee Candle cupcake alla vaniglia

Infine, un'ottima idea d'acquisto o regalo sotto i 50 euro è certamente una delle candele profumate di Yankee Candle, ideale per ricreare un'atmosfera rilassata. In particolare, vi segnaliamo la giara grande nella fragranza cupcake alla vaniglia, la cui durata supererà le 150 ore.

