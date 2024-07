video suggerito

Le migliori stampanti fotografiche: la classifica delle più professionali del 2024 e guida all'acquisto Dalla Kodak Mini 3 Retro 4 PASS alla Canon Pixma G550, ecco quali sono le migliori stampanti fotografiche del 2024.

La nostra top 6

Le stampanti fotografiche sono dei dispositivi in grado di stampare foto ed immagini ad alta definizione e in diversi formati. Anche se siamo sempre più immersi nell'era digitale, poter imprimere su carta i propri ricordi di viaggi o eventi è sempre una pratica molto diffusa. Questi dispositivi, permettono di stampare le foto direttamente a casa, senza doversi rivolgere a dei professionisti, grazie a un rullo che imprime sulla carta il colore attraverso i diversi elementi chimici presenti e dà vita ad una foto professionale.

Vi sono sul mercato diverse tipologie di stampanti fotografiche, come i modelli portatili o più strutturati, la cui scelta deriva dalle diverse esigenze di utilizzo. Anche i prezzi variano da quelli più economici, ideali per un uso amatoriale a quelli più costosi ed avanzati tecnologicamente per un uso professionale o semiprofessionale. I brand più noti che producono stampanti fotografiche sono Canon, Epson, Kodak e HP.

Canon Pixma G550

La migliore per uso domestico

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: wireless; con 6 inchiostri; con spegnimento automatico

Pro: grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili, i colori inseriti in questa stampante durano più a lungo

Contro: si tratta di un modello non professionale, pensato invece per chi non ha troppe pretese

Una stampante fotografica per uso domestico non può essere utilizzata per documenti ufficiali, ma è ideale per stampare foto da appendere in casa. Per esempio, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Canon Pixma G550, ottima per rapporto qualità/prezzo, compatta e facile da utilizzare. Permette di alloggiare sei inchiostri diversi contemporaneamente ed è dotata di serbatoi ricaricabili. Senza fili, si connette al pc, allo smartphone o al tablet tramite WiFi; per modificare le impostazioni attive, potete scaricare l'applicazione apposita.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche per uso domestico:

Kodak Mini 3 Retro 4 Pass

La migliore portatile

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: leggera; compatta; con fogli per la stampa compresi nella confezione

Pro: questa stampante portatile permette di scegliere tra due formati di stampa, con o senza bordo

Contro: non pensata per la stampa A4, è perfetta per la stampa formato cartolina/polaroid

Una stampante fotografica portatile permette di immortalare e stampare i propri ricordi in pochi secondi. La top di gamma è sicuramente la Kodak Mini 3 Retro 4 Pass, il modello realizzato da una delle aziende fotografiche più longeve e stimate. Disponibile in diversi colori, è leggera e maneggevole. Per poter stampare, basta collegare il dispositivo all'applicazione dedicata, scegliere i bordi, regolare la luminosità e impostare il numero di copie necessarie. Questa stampante è disponibile in diversi colori.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche portatili:

Epson Expression Photo XP-55

La migliore professionale

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: per stampa fronte/retro; per stampa su CD e DVD; economica

Pro: grazie alle sue caratteristiche tecniche, permette di stampare foto in altissima qualità

Contro: le cartucce da inserire devono essere necessariamente a marchio Epson, non è possibile utilizzare quelle compatibili

Se siete dei fotografi amatoriali e volete avviarvi alla professione, quello che vi serve è una stampante di alto livello, come la Epson Expression Photo XP-55. Con doppio carrello, possibilità di stampa fronte/retro, sei cartucce posizionabili contemporaneamente e possibilità di stampa su CD o DVD, questo modello vi permetterà di diventare dei veri professionisti. Può essere utilizzata anche tramite l'applicazione dedicata e la stampa può essere avviata direttamente da pc o da smartphone tramite WiFi e Bluetooth.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche professionali:

Canon PIXMA iX6850

La migliore per stampare fotografie in formato A3

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: per documenti; casalinga; veloce

Pro: gli alloggiamenti per il colore sono più grandi di quelli standard e permettono di sfruttare una maggiore quantità di inchiostro ad un prezzo conveniente

Contro: i materiali con cui è costruita necessitano particolare attenzione, per evitare rotture accidentali

Se avete bisogno di fare stampe un po' più grandi del formato A4, allora vi serve una stampa che possa essere impostata in A3. Tra le migliori in tal senso c'è la Canon PIXMA iX6850, ottima per un uso casalingo che non richieda grande professionalità. Permette di alloggiare 5 inchiostri singoli, per stampare immagini dai colori vivaci e di qualità. Il servizio Solution Templates permette di avere a disposizione modelli pre-impostati per creare manifesti e cartelloni per ogni occasione.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche per formato A3:

Kodak PD460

La migliore per stampare in formato 10×15 cm

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: piccola; leggera; facile da utilizzare

Pro: si connette allo smartphone in modo immediato, per avere i propri ricordi subito a portata di mano

Contro: non è un modello professionale, ma è perfetto per chi ama viaggiare e tenere traccia dei luoghi visitati

Il formato 10×15 cm è quello che si sfrutta per stampare cartoline; dunque, una stampante come la Kodak PD460 è l'ideale per immortale i luoghi più belli visitati e poi poterli portare sempre con voi. Questo modello, in particolare, si avvale della tecnologia di laminazione, che permette di rimandare colori nitidi e di non perdere nessun dettaglio. Inoltre, grazie all'applicazione Kodak associata, le foto possono essere modificate con filtri, impostazioni per regolare la luci, cornici e adesivi divertenti.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche in formato cartolina:

HP DeskJet 3762

La migliore multifunzione

Consigliata a chi cerca una stampante fotografica: con usb; con WiFi; veloce

Pro: grazie alla garanzia di 3 anni, potrete avere un modello sempre perfettamente funzionante a lungo

Contro: tutti coloro che la utilizzano si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto

Una stampante multifunzione è un dispositivo versatile che può essere sfruttato anche come scanner. Tra le migliori di questo tipo c'è la HP DeskJet 3762, una stampante smart che può essere governata anche da remoto, dal design moderno e non troppo ingombrante. Compatibile con qualsiasi sistema operativo, può essere gestita anche tramite un'applicazione dedicata, attraverso cui migliorare la foto maneggiando luci, ombre, filtri e cornici. Il cassetto per alloggiare la carta è molto capiente.

Altre soluzioni consigliate di stampanti fotografiche multifunzione:

Come scegliere la migliore stampante fotografica: guida all'acquisto

Per selezionare la migliore stampante fotografica attualmente in commercio, ci siamo basati sulle recensioni online e sulla qualità di stampa. Per acquistare quella più giusta in base alle vostre esigenze bisogna prendere in considerazione alcuni fattori.

Tecnologia di stampa

La tecnologia di stampa è il primo aspetto fondamentale da considerare in quanto esistono tre tipologie differenti:

Ink jet : si tratta di quelle a getto di inchiostro che sono maggiormente diffuse in quanto hanno un prezzo non molto elevato. Di contro, però, necessitano di un cambio cartucce molto frequente.

: si tratta di quelle a getto di inchiostro che sono maggiormente diffuse in quanto hanno un prezzo non molto elevato. Di contro, però, necessitano di un cambio cartucce molto frequente. Zink : si tratta di una tecnologia che si trova principalmente nelle stampanti fotografiche portatili in quanto è studiata per i dispositivi piccoli dotati di batteria al litio. I colori, in questo caso, sono già contenuti nella carta.

: si tratta di una tecnologia che si trova principalmente nelle stampanti fotografiche portatili in quanto è studiata per i dispositivi piccoli dotati di batteria al litio. I colori, in questo caso, sono già contenuti nella carta. Sublimazione termica: questa tecnologia utilizza il processo di trasferimento termico per generare la stampa. Rappresenta il connubio perfetto tra qualità e velocità di stampa. La carta compatibile, però, è specifica e maggiormente costosa.

Tipi di inchiostro

Come abbiamo appena visto esistono diverse tipologie di stampa che utilizzano a loro volta diverse tipologie di inchiostro. Esistono principalmente due tipi:

A base di coloranti : chiamati anche dye based, sono composti da un colorante che di scioglie in un solvente. Agiscono sulla carta tramite penetrazione che avviene sia in senso orizzontale che verticale. Questo tipo di inchiostro è poco resistente all'umidità , alla luce e all'acqua, e per avere un effetto più preciso è molto importante utilizzare la carta più adeguata, ovvero lucida ed extra lucida che assicura colori più vividi.

: chiamati anche dye based, sono composti da un Agiscono sulla carta tramite penetrazione che avviene sia in senso orizzontale che verticale. Questo tipo di inchiostro , alla luce e all'acqua, e per avere un effetto più preciso è molto importante utilizzare la carta più adeguata, ovvero che assicura A base di pigmenti: i pigmenti coloranti sono racchiusi in una resina sintetica e non si miscelano con l'acqua. Per questo motivo sono più resistenti alla luce. Il colorante, quindi, si fissa sulla superficie della carta fotografica per sovrapposizione e penetra all'interno della stessa. Questo tipo di inchiostro è in grado di fornire più scale di colore e si ottiene anche un risultato migliore per le stampe in bianco e nero.

Tipologie di cartucce e colori

Quando si parla delle cartucce e dei colori, bisogna introdurre il termine gamma cromatica, che si riferisce al numero di colori che la stampante riesce a riprodurre. A determinarla è il set di inchiostri presenti in una stampante che possono essere:

Quadricomia : si intende una stampante che ha quattro cartucce di colori diversi. Solitamente sono composte dal nero più i tre colori base, ovvero giallo, magenta e ciano.

: si intende una stampante che ha quattro cartucce di colori diversi. Solitamente sono composte dal nero più i tre colori base, ovvero giallo, magenta e ciano. Pentacromia: in questo caso, le cartucce sono cinque e la stampa genera delle foto con maggiore precisione dei colori che risultano più vividi e definiti.

Velocità di stampa

La velocità di stampa rappresenta un parametro di valutazione importante soprattutto per un uso professionale. Per capire qual è la più veloce bisogna leggere le informazioni riguardo i secondi per le foto e i minuti per le pagine normali. In base alla velocità di stampa, aumenta anche il costo.

Formati supportati

Molto importante è anche considerare i formati che la stampante fotografica può supportare. Le più comuni permettono di stampare nel classico formato 10×15 ma ci sono anche le altre, come la 13×18 o il formato A3+ (329×483 mm). Per questo, prima di acquistare una stampante fotografica è bene assicurarsi che supporti il formato delle foto che vi interessa maggiormente.

Risoluzione di stampa

La risoluzione è molto importante in quanto rappresenta il livello di definizione delle immagini stampate. L'unità di misura della risoluzione è il DPI, ovvero punti per pollice. Un pollice corrisponde a una lunghezza di 2,54 centimetri, quindi è una misura della lunghezza. In questo caso, quindi, maggiore è il numero di punti, maggiore è il valore dpi e quindi la risoluzione, che rende l'immagine più nitida.

Connettività

La connettività rappresenta la modalità con la quale la stampante si collega al pc, tablet o smartphone. Questa può avvenire tramite:

Wi-fi : permette la connessione semplicemente tramite la rete wireless.

: permette la connessione semplicemente tramite la rete wireless. USB : si attiva collegando l'estremità del cavo USB tipo B (quadrata) al connettore USB della stampante.

: si attiva collegando l'estremità del cavo USB tipo B (quadrata) al connettore USB della stampante. Wi-fi Direct : la tecnologia che permette di collegare il pc, tablet o smartphone alla stampante anche senza un router.

: la tecnologia che permette di collegare il pc, tablet o smartphone alla stampante anche senza un router. NFC : ( Near Field Communication ) si tratta di una stampa diretta che consente di stampare e digitalizzare direttamente dal telefono semplicemente impostando lo smartphone sul tag NFC della stampante. Non è necessario installare driver di stampa o collegarsi ad un punto di accesso.

: ( ) si tratta di una stampa diretta che consente di direttamente dal telefono semplicemente impostando lo smartphone sul tag della stampante. Non è necessario installare driver di o collegarsi ad un punto di accesso. Google Cloud Print : consente di accedere alla stampante da qualsiasi computer o cellulare via Internet e inoltre permette anche di condividere la stampante con chiunque altro sul web.

: consente di accedere alla stampante da qualsiasi computer o cellulare via Internet e inoltre permette anche di condividere la stampante con chiunque altro sul web. App o social: si tratta di un modalità molto pratica che permette di mandare in stampa una foto direttamente dai social o dall'app compatibile. È presente soprattutto nelle stampanti portatili.

Porte e display

La presenza di porte USB o di slot per le schede di memoria della fotocamera è fondamentali per realizzare una stampa veloce, senza il supporto di pc o smartphone. Quindi, prima di procedere con l'acquisto è consigliabile prestare attenzione a questo dettaglio. Anche il display, è importante che sia strutturato in modo semplice ed intuitivo affinché possa darvi informazioni riguardo le funzioni, i livelli di inchiostro e le impostazioni della carta. Inoltre, grazie al display, alcune stampanti permettono anche correggere le imperfezioni delle foto come gli occhi rossi o regolare la luminosità della foto.

Compatibilità della carta

Ogni stampante utilizza tipologie diverse di carta che spaziano da quelle lucide, prettamente fotografiche, a quelle normali, leggere, pesanti, colorate, prestampate, riciclate e anche per etichette. Prima di procedere con l'acquisto, quindi, è importante anche considerare qual è la carta sulla quale si ha necessità di stampare per ottenere l'effetto desiderato.

Modelli multifunzione

Come abbiamo visto, sul mercato sono disponibili anche dei modelli di stampanti multifunzione che permettono non solo di stampare le foto, ma fungono anche da scan e da fax. Queste, utilizzano la tecnologia a getto d'inchiostro, di cui abbiamo già parlato precedentemente. Una stampante multifunzione, però, non essendo specializzata solo per le fotografie, non realizzerà delle foto di altissima qualità.

Compatibilità software

Nell'acquisto di una stampante fotografica molto importante è valutare la compatibilità con il sistema operativo del proprio pc. Le stampanti di nuova generazione sono generalmente compatibili con tutte le versioni più recenti sia di Windows che macOs. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di verificare bene prima dell'acquisto per evitare complicazioni.

Portabilità

Alcuni modelli delle stampanti fotografiche sono piccole e portatili. Questa tipologia è dotata, solitamente, di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. È fondamentale, quindi, quando la si porta in giro, verificare lo stato della batteria e il suo grado di autonomia per evitare che si spenga all'improvviso.

Manutenzione cartucce e ricambi

Un aspetto che molto spesso viene sottovalutato ed è importante considerare è la manutenzione di una stampante fotografica. Bisogna, quindi, compiere una stima dei costi del cambio cartucce, dell'inchiostro e della carta, per essere preparati alle spese da affrontare successivamente. In questo vi sono d'aiuto le recensioni degli utenti, che solitamente forniscono le informazioni proprio riguardo questi aspetti.

Marche

Per i prodotti tecnologici è sempre meglio affidarsi a brand specializzati in quanto garantiscono qualità e attenzione ai dettagli. I migliori marchi di stampanti fotografiche sono Canon, Epson, Kodak e HP.

Prezzo

Il prezzo di una stampante fotografica è generalmente abbastanza elevato, soprattutto per quelle più strutturate o multifunzione. Per quanto riguarda, invece, i modelli portatili, il costo è minore in quanto sono più compatte e permettono di stampare in pochi formati e con una tecnologia di stampa basata sul colore direttamente sulla carta. Generalmente, quindi, i modelli più economici sono ideali per gli appassionati, mentre quelli più costosi per un uso professionale o semiprofessionale. Il nostro consiglio, comunque, è quello di optare per un modello che sia in grado di rispondere a tutte le esigenze, che rispetti gli standard di qualità e che abbia un prezzo di fascia medio-alta.

Come utilizzare una stampante fotografica

La stampa fotografica permette di far raggiungere alle immagini un livello avanzato, che la sola visualizzazione tramite uno schermo non è in grado di offrire. Sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle stampanti fotografiche e vuole cimentarsi nella realizzazione di scatti professionali, che per i fotografi professionisti, è molto importante capire come utilizzare una stampante fotografica. Assumere il controllo del processo di stampa, innanzitutto, permette di rendere il lavoro più personale e di regolare a piacimento i livelli di luce, di colore e di saturazione di un'immagine scattata. Come abbiamo visto, alcune stampanti fotografiche permettono di mandare in stampa una foto anche direttamente da un programma di grafica, oppure di modificarla dal display della stampante. Per utilizzare al meglio una stampante fotografica e sfruttare tutte le sue funzionalità, è importante conoscere tutti gli aspetti tecnici e prestare particolare attenzione alla scelta della carta, che varia a seconda del soggetto della foto, e agli inchiostri utilizzati, per ottenere dei risultati di colore quanto più vicini alla realtà.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.