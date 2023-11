Black Friday: 10 giochi da tavolo per Natale oltre il 40% di sconto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fino al 27 novembre saranno attivi su Amazon gli sconti in occasione del Black Friday. Il venerdì nero si terrà il prossimo 24 novembre 2023, ma l'e-commerce ha deciso di festeggiare l'evento con 10 giorni di offerte su prodotti di diverse categorie merceologiche, tra cui i giochi da tavolo per Natale.

Se amate passare le serate a giocare assieme agli amici o i parenti, approfittate quindi della Black Friday Week. Troverete in sconto giochi di tutti i tipi, da quelli per gli adulti a quelli per i bambini e da quelli per la famiglia a quelli per gli amici.

Per aiutarvi a individuare le occasioni più interessanti, abbiamo selezionato per voi i 10 migliori giochi da tavolo per Natale in offerta. Gli sconti superano il 40%.

I 10 migliori giochi da tavolo per Natale in offerta

Ecco quali sono alcuni dei migliori sconti sui giochi da tavolo per Natale. Abbiamo selezionato per voi articoli di ogni tipologia, da quelli di investigazione a quelli creativi, da quelli di strategia a quelli di mimo.

1. Cluedo di Hasbro Gaming

Consigliato per: le famiglie

Adatto dagli 8 ai 99 anni, Cluedo di Hasbro Gaming è perfetto per le famiglie che amano i giochi di investigazione a tema crime. Ogni partita si apre con un mistero da svelare: in un'elegante casa inglese è stato commesso un efferato omicidio e i giocatori devono scoprire chi lo ha commesso, in quale camera e con quale arma. Vince chi indovina per primo. Lo trovate in sconto al 41%.

2. Monopoly Junior di Hasbro

Consigliato per: i bambini

In sconto al 40%, il Monopoly junior di Hasbro è la versione per bambini di Monopoly, il famoso gioco da tavolo di contrattazione e strategia. L'ultima edizione del gioco è provvisto di un tabellone colorato e quattro simpatiche pedine a forma di cagnolino, T-Rex, pinguino e paperella. Vince chi riesce ad amministrare meglio i propri soldi.

3. Labyrinth Super Mario di Ravensburger

Consigliato per: gli amanti di super Mario

Adatto dai 7 anni in su, il gioco da tavolo Super Mario labyrinth di Ravensburger è perfetto per coloro che amano Super Mario, uno dei videogiochi più famosi al mondo. I concorrenti devono trovare i personaggi del videogioco nascosti. Vince chi trova per primo tutti i tesori e torna al punto di partenza. Potete trovarlo in sconto al 39%.

4. Cranium di Hasbro Gaming

Consigliato per: chi ama le sfide intellettuali e fisiche

Il gioco Cranium di Hasbro Gaming è in sconto al 35%. Si tratta di un gioco da tavolo consigliato per chi ama mettersi alla prova con sfide intellettuali e fisiche. I concorrenti si dividono in squadre e si sfidano in diverse attività, come sillabare una parola al contrario, disegnare a occhi chiusi o risolvere un puzzle. Vince il team che riesce per primo a raggiungere la casella "Encefalum" e a portare a termine l'ultima prova.

5. Jenga Classic di Hasbro Gaming

Consigliato per: chi ama giocare anche da solo

In sconto al 32%, Jenga è un famoso gioco da tavolo di abilità, strategia e anche fortuna. Lo scopo è quello di sfilare i mattoncini di legno, evitando che la torre crolli. Si può giocare in compagnia, ma anche da soli.

6. Taboo di Hasbro

Consigliato per: gli amici

Scontato del 29%, Taboo è un gioco da tavolo divertentissimo da fare con gli amici, dividendosi in squadre. Lo scopo è tentare di far indovinare al proprio team la parola segreta prima dello scadere del tempo, senza pronunciare i sinonimi proibiti dal gioco.

7. Jumanji Spin di Master Games

Consigliato per: chi ama i giochi d'avventura

Ispirato all'omonimo film, Jumanji di Spin Master Games è un gioco da tavolo d'avventura per divertirsi con gli amici o la famiglia. Adatto ai bambini dagli otto anni in su, è ricco di enigmi e sfide. Vince il concorrente che per primo raggiunge il centro del tabellone e grida “Jumanji”. Potete trovarlo in sconto al 26%.

8. Indovina chi di Hasbro Gaming

Consigliato per: chi ama i classici

Il gioco da tavolo "Indovina chi?"di Hasbro Gaming è perfetto per i bambini che amano i grandi classici. Consigliato dai sei anni in su, lo scopo è quello di indovinare il personaggio misterioso dell'avversario facendo delle domande, a cui l'altro giocatore può rispondere solo con un "sì" o con un "no". Potete acquistarlo con uno sconto del 26%.

9. What Do You Meme di Rocco Giocattoli

Consigliato per: gli adulti

In sconto al 19%, What do you meme di Rocco Giocattoli è un gioco da tavolo per adulti, dove si devono abbinare le carte con le didascalie a quelle con le immagini. In ogni turno c'è un giudice diverso che mescola e legge ad alta voce gli abbinamenti. Chi fa quello più divertente vince il turno.

10. Mimo di Glop

Consigliato per: chi ama i giochi dove si deve mimare

Il gioco da tavolo Mimo di Glop è perfetto per coloro che amano mimare. Può essere utilizzato in famiglia a Natale, durante le feste con gli amici o anche per rompere il ghiaccio con gli sconosciuti. Lo scopo è ottenere una carta mimo per ogni categoria.